TSMC تعلن عودة الإنتاج بنسبة تصل إلى 80% بعد زلزال تايوان

وفقًا للتقرير الصادر من موقع DigiTimes، فإن أجهزة الطباعة الحجرية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV) في شركة TSMC لم تتعرض لأي أضرار وهي سليمة تمامًا، إذ عاد الإنتاج بنسبة تصل إلى 80% في اليوم نفسه من وقوع الزلزال الذي ضرب تايوان في الثالث من أبريل.

وبحسب التقرير الجديد، فإن توقف الإنتاج الناجم عن الزلزال والأضرار التي لحقت بمصانع TSMC سيكلف الشركة قرابة 62 مليون دولارٍ. وفي حين أن أجهزة EUV نجت تمامًا من هذا المأزق فإن عوارض المصنع وأعمدته وجدرانه كانت أقل حظًا منها إذ لحقها الضرر وخلف آثارًا ملحوظة، وفقًا لمصادر موقع DigiTimes، ولكن لم يتبين بعدُ حجم الضرر أو الخسائر الناتجة عنها.

وتفيد التقارير بأن شركة TSMC تعافت بسرعة بعد سلسلة من الهزات الارتدادية التي ضربت تايوان صباح الأربعاء. ومنذ ذلك الحين، تحاول العديد من المصادر تحديد حجم الضرر الذي لحق بصناعة أشباه الموصلات الحيوية في تايوان. وتشتهر شركات مثل TSMC بسرية معاملاتها الداخلية، لذلك لم تستطع أي وسيلة إعلامية سوى الحصول على بضع معلومات من المطلعين على الوضع الداخلي للشركة.

ووفقًا لتلك المصادر المطلعة على عمليات الشركة، تأثر مصنع N3 في مدينة تاينين ومصانع أخرى في مدينة هينشو ببعض المشكلات؛ ومنها: تشقق جدران مختبر الأبحاث والتطوير في مصنع (N3) مما قد يشكل خطرًا على سلامة الموظفين والمعدات، وتصدع خطوط الأنابيب في بعض المصانع مما قد يؤدي إلى توقف الإنتاج أو تسرب المواد الخطرة.

ويبدو أن إجراءات الوقاية المتخذة عند بناء مصانع أشباه الموصلات الحديثة آتت ثمارها إلى حد كبير، فقد تبنت كل من شركة TSMC وغيرها من الشركات الصانعة، التي تأثرت بزلزال عام 1999، إجراءات صارمة في أثناء بناء أي منشاة صناعية. ونتيجة لذلك، أُنشئت جميع المباني لتتحمل الزلازل التي تعد شائعة إلى حد ما في تايوان.

وأخيرًا، لم تؤكد شركة TSMC أو تنفي صحة التفاصيل التي ذكرها الموقع بخصوص حجم الأضرار.