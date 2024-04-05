MSI تعترف بوجود عيب مصنعي في مبرد اللوحات الأم برقاقة Z790

يبدو أن امتعاض المستخدمين الشديد من بعض لوحات MSI برقاقة Z790 أجبر الشركة على إصدار بيان رسمي تؤكد فيه أن هناك عيبًا مصنعيًا في المبرد المستخدم مع لوحاتها الأم برقاقة Z790.

فقد أصدرت MSI اليوم بيانًا في موقع Reddit يثبت حقيقة النتائج التي كشف عنها حساب Joshi Repair على منصة اليوتيوب، والذي أشار فيه إلى أن الشقوق التي عثر عليها في رقاقة PCH Z790 للوحة الأم MSI Z790 Tomahawk WiFi ناتجة عن عيب في التصنيع.

وعند إزالة المبرد وتنظيف المعجون الحراري، ظهرت على سطح الرقاقة بعض الخدوش، ولكن باستخدام الكاميرا الحرارية وكحول الإيزوبروبانول، ثم تشغيل اللوحة، اتضح أن هذه الخدوش هي في الحقيقة شقوق في الرقاقة نفسها. والحل الوحيد في هذه الحالة هو إرجاع اللوحة إلى الشركة الصانعة MSI واسترجاع المبلغ المالي أو استبدالها بلوحة جديدة.

وقد كشفت شركة MSI عن احتمال تعرض عدد قليل من اللوحات الأم للتعطل بسبب التصميم الخطأ لبراغي المبرد الخاص برقاقة Z790، مما أدى إلى تلف اللوحة عند الاستلام (Dead on Arrival).

وأضافت MSI أنها تلتزم بأعلى معايير المسؤولية والمحاسبة، وبناء على ذلك يمكن للعملاء المتضررين الحصول على بديل فوري للمنتجات المتضررة.

ولم تذكر شركة MSI عدد اللوحات الأم برقاقة Z790 التي شحنت مع تلك البراغي. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة أن المشكلات التي يواجهها المستخدمون تنحصر فقط في لوحة Z790 Tomahawk WiFi. مع العلم، أنها لم تتطرق إلى اللوحات الأخرى برقاقة Z790 وإلى كونها قد تعرضت للمشكلة نفسها أم لا. ومع ذلك، يُزعم أن عدد اللوحات الأم المتأثرة من جرّاء ذلك قد يصل إلى المئات.