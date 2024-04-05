واتساب تختبر ميزة صورة في صورة عند تشغيل الفيديو

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير وضع “صورة في صورة” لتحسين تجربة مشاهدة الفيديو في التطبيق.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، فإن وضع صورة في صورة في واتساب سيتيح مشاهدة مقاطع الفيديو في نافذة منبثقة صغيرة في أثناء التنقل عبر واجهات التطبيق المختلفة، لكن ذلك الوضع ليس متاحًا عند الخروج من التطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق بالفعل يدعم الوضع نفسه في أثناء مكالمات الفيديو، حيث يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل أو الرد على المستخدمين الآخرين أو التنقل عبر التطبيق في أثناء إجراء المكالمات، وهي ميزة متاحة منذ مطلع العام الماضي.

ويوفر تطبيق تيليجرام المنافس وضع صورة في صورة عند مشاهدة مقاطع الفيديو منذ مدة طويلة بالضغط على الأيقونة المخصصة، إذ يسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو في نافذة صغيرة عائمة يمكن التحكم في مكانها في الشاشة.

وتوفر أيضًا تطبيقات بث مقاطع الفيديو مثل يوتيوب ونتفلكس وغيرها الميزة نفسها، إذ يمكن مواصلة مشاهدة مقاطع الفيديو عند الخروج من تلك التطبيقات والعمل على تطبيقات أخرى.

وما زال وضع صورة في صورة قيد الاختبار في الوقت الحالي في تطبيق واتساب، ومن المقرر أن يتوفر للمستخدمين لاحقًا في تحديثات مستقبلية.

وفي سبيل تحسين تجربة تشغيل مقاطع الفيديو في التطبيق، أتاحت الشركة ميزة مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية، وأضافت خيار التقديم والتأخير في مشغل الفيديو بالضغط المزدوج على جانبي الشاشة.