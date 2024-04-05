ميكرون تصدر بيانًا بعد الزلزال الذي ضرب تايوان

أعلنت شركة ميكرون، في أعقاب الزلزال الذي ضرب تايوان في الثالث من أبريل، سلامة جميع أفراد فريقها.

كما تعاطفت الشركة في بيانها الصحفي مع المتضررين وأسرهم، وأكدت في الوقت نفسه أنها تقيّم حاليًا آثار الزلزال في عملياتها الإنتاجية وسلسلة التوريد الخاصة بها، وستتواصل مع عملائها لإبلاغهم بأي تغييرات تطرأ على التزامات التسليم بعد اكتمال عملية التقييم النهائية.

فقد شهدت تايوان يوم الأربعاء زلزالًا قويًا بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، وهو أقوى زلزال شهدته البلاد خلال الخمس والعشرين سنة الماضية.

وتسبب الزلزال بأضرار جسيمة في مدينة هوالين الواقعة في الساحل الشرقي، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بها. وأفادت التقارير السابقة بأن الزلزال خلّف سبعة قتلى وأكثر من 700 شخص مصاب في جميع أنحاء الجزيرة، ولكن إدارة الإطفاء في تايوان أكدت رسميًا وفاة شخص واحد، ويُحتمل أن تكون الوفاة من جراء سقوط الحطام عليه، وإصابة أكثر من 50 شخصًا حتى الآن.

وقد علقت بعض الشركات التايوانية ومنها TSMC و UMC و PSMC و Innolux خطوط إنتاجها في حديقة هسينشو للعلوم في الساحل الغربي للجزيرة بعد حدوث الزلزال، ولكن وفقًا للمصادر تؤكد الشركات ومنها TSMC أن هذا الأمر مجرد إجراء وقائي، ولم يكن نتيجة أضرار ناجمة عن الزلزال.

كما أصدرت شركة TSMC بيانًا صحفيًا تذكر فيه أنها ستبلغ عملاءها بأي تغييرات تطرأ على التزامات التسليم بعد الانتهاء من تقييم جميع منشآتها.