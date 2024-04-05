مقارنة بين هاتفي Zenfone 11 Ultra و Galaxy S24 Ultra

إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد حديث يتمتع بمواصفات قوية ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي، فعليك بالتفكير في هاتفي Zenfone 11 Ultra و Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 Ultra هو أحدث هاتف من سامسونج، ويُعدّ أفضل هاتف أندرويد متوفر في السوق في الوقت الحالي، ويتنافس معه أحدث هاتف من أسوس وهو Zenfone 11 Ultra الذي حصل على ترقيات كبيرة في العديد من المواصفات مقارنةً بالطراز السابق.

كلا الهاتفين يركزان في الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام، ولكنهما مختلفان في معظم المواصفات الأساسية، وسنوضح جميع أوجه التشابه والاختلاف بين هاتفي Zenfone 11 Ultra و Galaxy S24 Ultra في المقارنة التالية:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتفا Zenfone 11 Ultra و Galaxy S24 Ultra بتصاميم مختلفة تمامًا؛ إذ يأتي Zenfone 11 Ultra بتصميم قريب من تصاميم طرز ROG المصممة للألعاب، كما أنه أكبر من الطراز السابق بنحو ملحوظ، وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فيأتي بتصميم مشابه جدًا لتصميم الطراز السابق.



وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتفا Zenfone 11 Ultra و Galaxy S24 Ultra شاشات بأحجام متقاربة جدًا؛ إذ يضم هاتف Zenfone 11 Ultra شاشة بقياس قدره 6.78 بوصات، ويضم هاتف Galaxy S24 Ultra شاشة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات.

تتفوق شاشة هاتف سامسونج على شاشة هاتف أسوس بالسطوع والدقة؛ إذ تأتي شاشة Galaxy S24 Ultra من نوع (Dynamic AMOLED 2X) وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا، وبدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع،

وأما شاشة هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra فتأتي من نوع (LTPO AMOLED)، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2400 بكسل، وبدرجة سطوع تصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

الكاميرا:

يحتوي ASUS Zenfone 11 Ultra على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل وكاميرا مقرّبة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمقدار يبلغ 3x كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

يوفر هذا الهاتف صورًا تحتوي على تفاصيل وألوان واضحة خلال التصوير في النهار، وفي ظروف الإضاءة المنخفضة، ستلاحظ وجود تشويش طفيف لبعض التفاصيل، ولكن بالمقارنة مع طرز Zenfone السابقة، فإن كاميرا هذا الهاتف هي الأفضل حتى الآن.

أما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فيضم كاميرا رئيسية واسعة بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا مقرّبة ثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ويتضمن نظام الكاميرا محرك ProVisual الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور.

يمكنك التقاط صور مُحسّنة في الليل باستخدام وضع التصوير الليلي، ويمكنك استخدم مزية Super HDR لتتمكن من معاينة الصورة قبل التقاطها، وبعد التقاط أي صورة يمكن استخدام أدوات التحرير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المدمجة في الهاتف لتعديلها بسهولة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف ASUS Zenfone 11 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 أو 16 جيجابايت، ويأتي أيضًا مع الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي، لكن العديد منها ما يزال في الوضع التجريبي في الوقت الحالي. ومن هذه المزايا: مزية المترجم (AI translator) التي يمكنها ترجمة كلماتك إلى نص وصوت للشخص الذي تُجري معه مكالمة هاتفية، ويدعم هاتف أسوس أيضًا مزية إلغاء الضوضاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتوضيح الصوت.

تُسهل مزية ASUS GlideX عكس شاشة هاتفك ومشاركة مقاطع الفيديو والصور عبر الأجهزة الأخرى، وهناك أيضًا مزية تسمى Phone Link لمزامنة بيانات الهاتف مع الحاسوب المحمول ونقل الملفات بسهولة وتلقي المكالمات وإدارة المهام اليومية.

من ناحية أخرى، يوفر هذا الهاتف مجموعة من المزايا الخاصة بهواة الألعاب التي تساعد في توفير تجربة لعب متواصلة، ومنها: مزية Video Genie التي تكتم صوت المكالمات والإشعارات حتى تنتهي من جلسة اللعب.

أما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فيعمل بإصدار خاص من معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي أيضًا؛ إذ يضم مزية الترجمة المباشرة (Live Translate) التي توفر ترجمة صوتية ونصية للمكالمات لحظيًا.

يضم هذا الهاتف مزية مساعد الكتابة (AI Chat Assist)، للمساعدة في كتابة الرسائل النصية. كما تساعد مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في لوحة المفاتيح في ترجمة الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني لحظيًا.

وفي تطبيق الملاحظات المدمج، يمكنك استخدام مزية Note Assist للحصول على ملخصات للملاحظات والمساعدة في تنظيم الملاحظات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهناك أيضًا مزية Transcript Assist التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في نسخ الملاحظات الصوتية وتلخيصها.

ومن أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المتوفرة في هذا الهاتف مزية Circle to Search التي تتيح لك رسم دائرة أو الخربشة أو النقر على أي صورة تظهر على الشاشة لمعرفة المزيد عنها؛ إذ ستحصل على نتائج بحث مباشرة على الشاشة نفسها التي تعمل عليها دون الحاجة إلى فتح متصفح الويب بنحو منفصل.

يحتوي هذا الهاتف على مزايا للاعبين أيضًا، ومنها: غرفة البخار الكبيرة المصممة لتحسين التحكم الحراري لمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

كلا الهاتفين قويان ويقدمان الكثير من مزايا الذكاء الاصطناعي، ومع أن مزايا الذكاء الاصطناعي من سامسونج متاحة بالكامل الآن ما تزال مزايا أسوس في الوضع التجريبي، لكنها تعمل بنحو جيد؛ مما يسمح لك بالاستفادة القصوى من هاتفك.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر من بطارية هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra التي تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة.

يتفوق هاتف أسوس على هاتف سامسونج بسرعة الشحن؛ إذ تدعم بطاريته الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 39 دقيقة، وأما بطارية Galaxy S24 Ultra فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 65% في مدة قدرها نصف ساعة.

كلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

يُباع هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra بسعر يبدأ من 900 دولار، ويُباع هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بسعر يبدأ من 1300 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Zenfone 11 Ultra و Galaxy S24 Ultra:

Zenfone 11 Ultra Galaxy S24 Ultra المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. إصدار خاص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، الثماني النوى المُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLE) بقياس قدره 6.78 بوصات. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5500 ميلّي أمبير/ الساعة. 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والرمادي، والبرتقالي، والأزرق. الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، هي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1. الوزن 224 جرامًا. 232 جرامًا. السعر يبدأ من 900 دولار . يبدأ من 1300 دولار.