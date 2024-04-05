شكاوى من تحديث One UI 6.1 في هواتف سامسونج

اشتكى قطاع واسع من مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي من تحديث One UI 6.1 الأخير الذي سبب عدة مشكلات منذ إطلاقه.

ومن أبرز تلك المشكلات ما تسبب به التحديث في هواتف جالاكسي S23 التي حصلت على التحديث أواخر شهر مارس الماضي، إذ اشتكى المستخدمون من أن الشاشة لم تعد تستجيب للمس على النحو المعتاد، إذ يتعين على المستخدمين النقر عدة مرات من أجل تسجيل الإدخال عبر اللمس.

وبعد زيادة وتيرة الشكاوى، اعترفت سامسونج بوجود المشكلة متهمة تطبيق جوجل بأنه السبب وراءها، وبالتحديد خلاصة “اكتشف” Discover، التي تظهر افتراضيًا في هواتف سامسونج جالاكسي عند السحب لأقصى يسار الشاشة الرئيسية.

وتقول سامسونج إن جوجل على علم بالمشكلة وتعمل على حلها على نحو نهائي. وتقدم سامسونج حلًا مؤقتًا للمستخدمين المتأثرين بالمشكلة، إذ يتعين عليهم مسح بيانات تطبيق جوجل، ثم إعادة تشغيل أجهزتهم، إذ يفترض أن تعمل الشاشة بعدها على نحو صحيح.

ويمكن مسح بيانات تطبيق جوجل، بالذهاب إلى الإعدادات ثم اختيار التطبيقات، والضغط على Google، ثم مسح البيانات، لكن قد يُطلب من المستخدمين تسجيل الدخول مجددًا إلى حساب جوجل.

ومن المرجح أن تصلح جوجل المشكلة عبر تحديث قادم للتطبيق عبر متجر جوجل بلاي أو من خلال تحديث تلقائي.

ومن جهة أخرى اشتكى المستخدمون من أن تحديث One UI 6.1 يعمل على إبطاء معدل الشحن في بعض أجهزة جالاكسي، ويجعل الأجهزة دافئة قليلًا في أثناء العمل، وأفاد المستخدمون بأن بطء الشحن بلغ نسبة قدرها 40% في الهواتف التي وصلها تحديث One UI 6.1، وقد لوحظ انخفاض الشحن إلى نحو 15 واطًا، وهو أقل بكثير من معدل الشحن المعتاد لتلك الأجهزة.

وبدأت سامسونج إتاحة تحديث One UI 6.1 لأجهزتها التي صدرت عام 2023 على نطاق واسع.