جوجل تبحث فرض رسوم على الذكاء الاصطناعي في محرك البحث

تدرس شركة جوجل فرض رسوم على المزايا الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في محرك البحث الخاص بها، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وقد تُعد تلك المرة الأولى التي توفر فيها جوجل أيًا من منتجاتها الأساسية بنظام الاشتراكات المأجورة.

وقالت الصحيفة إن محرك بحث جوجل الواسع الانتشار سيظل مجانيًا وستظهر الإعلانات إلى جانب نتائج البحث حتى للمشتركين في مزايا الذكاء الاصطناعي.

وتختبر جوجل حاليًا ما تطلق عليه تجربة البحث التوليدية Search Generative Experience أو SGE، التي تتيح للمستخدمين الحصول على معلومات تخص الموضوعات التي يبحثون عنها على نحو سريع ومركّز استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي قبل عرض نتائج البحث التقليدية.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إن جوجل تدرس إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي في البحث إلى خدمات الاشتراك الخاصة بها، لكنها لم تتخذ بعدُ قرارًا بشأن ذلك.

وصرحت جوجل للصحيفة بأنها “ستواصل بناء قدرات وخدمات متميزة جديدة لتعزيز عروض الاشتراك” لديها مضيفة أنها لا تعمل أو تفكر في خيار خالٍ من الإعلانات لمحرك البحث.

وتُعد عائدات إعلانات نتائج البحث من أهم مصادر الإيرادات المالية للشركة الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة توفر حاليًا تجربة البحث التوليدية للمستخدمين على نحو مجاني، لكنها ما زالت في المرحلة التجريبية، ومتاحة في عدد محدود من الدول.

وتقدم جوجل بالفعل للمستخدمين مزايا الذكاء الاصطناعي ضمن خطة Premium AI في خدمة التخزين السحابية Google One في مقابل اشتراك شهري قدره 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا.