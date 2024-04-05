آبل تفصل مئات الموظفين بعد إلغاء مشروع السيارة الكهربائية

قررت شركة آبل تسريح 614 موظفًا وفقًا لما أعلنته الشركة في إشعار تحذيري أُرسل للموظفين المقرر فصلهم نهاية شهر مارس الماضي، إذ ستنهي الشركة خدمتهم بحلول نهاية مايو المقبل.

ولم تذكر آبل على وجه التحديد الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم، إلا أن هناك احتمالًا قويًا أن يكونوا موظفين عملوا في مشروع السيارة الكهربائية الذاتية القيادة.

وكانت تقارير صحفية أفادت في فبراير الماضي بأن شركة آبل قررت إلغاء مشروع السيارة الخاصة بها ونقل العديد من موظفي المشروع البالغ عددهم نحو ألفي موظف إلى قسم تطوير الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما ذكره موقع CNBC المتخصص في أخبار المال والأعمال، فإن قائمة الموظفين الذين ستفصلهم آبل تتضمن مديري ورش الآلات ومهندسي الأجهزة ومهندسي تصميم المنتجات في مشروع السيارة.

ومن الجدير بالذكر أن آبل لم تقدم على إجراء عمليات تسريح ضخمة لموظفيها في أثناء انتشار وباء فيروس كورونا وحتى الآن، خلافًا لما فعلته شركات كبرى منافسة.

ورفض المتحدث الرسمي للشركة التعليق على الأمر، وقد يصعب التحقق من الموظفين المفصولين؛ لأنهم قد يكونوا ملزمين بعدم الكشف عن أي تفاصيل تخص العمل في الشركة باتفاقية عدم الإفصاح.

وعملت آبل على مشروع السيارة الكهربائية الذاتية القيادة لمدة قدرها عقد من الزمن تقريبًا، لكن جهودها لم تؤدِ في النهاية إلى نتائج حقيقية ملموسة، واضطرت الشركة لإلغاء المشروع للتركيز على قطاعات أخرى، أهمها الذكاء الاصطناعي.