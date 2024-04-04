OpenAI توسع برنامج تدريب النماذج المخصصة

وسعت OpenAI برنامج “النموذج المخصص” Custom Model لمساعدة عملاء المؤسسات في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي توليدي مخصصة باستخدام تقنيتها لحالات استخدام ومجالات وتطبيقات محددة، في خطوة مهمة نحو الذكاء الاصطناعي المخصص.

وأطلقت الشركة برنامج “النموذج المخصص” في العام الماضي، مما يوفر للشركات فرصة للعمل مع مجموعة من الباحثين المتخصصين في OpenAI لتدريب النماذج وتحسينها لمجالات محددة.

وسجل العشرات من العملاء في البرنامج منذ ذلك الحين. وتقول OpenAI إنها أدركت الحاجة إلى تنمية البرنامج لزيادة الأداء من خلال العمل مع هذه المجموعة الأولية من المستخدمين.

وتشمل التحديثات الضبط الدقيق المدعوم والنماذج المدربة حسب الطلب.

ويعد الضبط الدقيق المدعوم بمنزلة مكون جديد في برنامج “النموذج المخصص” يعمل على الاستفادة من تقنيات تتجاوز الضبط الدقيق لتمكين المؤسسات من إعداد عمليات التدريب على البيانات وأنظمة التقييم والبنية التحتية الداعمة الأخرى لتعزيز أداء النموذج في مهام معينة.

في حين أن النماذج المدربة حسب الطلب هي نماذج مخصصة مطورة بالتعاون مع OpenAI للعملاء الذين يحتاجون إلى تحسين النماذج بطريقة عميقة أو إضفاء معرفة جديدة خاصة بمجال معين.

وتضرب OpenAI مثال عملاقة الاتصالات الكورية SK Telecom التي عملت مع OpenAI لضبط GPT-4 لتحسين أدائها في المحادثات المتعلقة بالاتصالات باللغة الكورية.

كما أوردت عميلًا آخر هو شركة Harvey التي تبني أدوات قانونية تستخدم الذكاء الاصطناعي، إذ تعاونت Harvey مع OpenAI من أجل إنشاء نموذج مخصص للسوابق القضائية التي تضم مئات الملايين من كلمات النص القانوني وردود الفعل من المحامين الخبراء المرخصين.

وقالت OpenAI في تدوينة: “نحن نؤمن أن الغالبية العظمى من المؤسسات تتجه في المستقبل إلى تطوير نماذج مخصصة تتناسب مع صناعتها أو أعمالها أو حالة استخدامها”.

وأضافت: “مع مجموعة متنوعة من التقنيات المتاحة لبناء نموذج مخصص، يمكن للمؤسسات من جميع الأحجام تطوير نماذج مخصصة لتحقيق تأثير واضح ومحدد من استخدام الذكاء الاصطناعي”.

ومع إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، تبشر تحديثات OpenAI بعصر جديد من التخصيص والكفاءة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يعد بفوائد كبيرة للشركات والمطورين على حد سواء.