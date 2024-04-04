OpenAI تتيح لك تحرير صور DALL-E عبر ChatGPT

أطلقت OpenAI إصدارًا جديدًا من DALL-E، وهو مولد الصور بالذكاء الاصطناعي المدرج في اشتراكات ChatGPT المدفوعة.

وتعتمد هذه الميزة على نموذج الذكاء الاصطناعي المسمى DALL-E 3 الذي أطلقته الشركة أول مرة في شهر سبتمبر الماضي، وأضافته بعد بضعة أسابيع في ChatGPT.

وسمح الإصدار الأصلي من DALL-E الذي أطلقته الشركة في العام الماضي للعملاء بتوليد صور بناءً على المطالبات النصية والأمثلة المرئية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات لاحقة.

ويسهل التحديث الجديد على المستخدمين تحرير الصور التي يولدونها. وتستطيع الوصول إلى مولد DALL-E داخل ChatGPT-3 من خلال واجهة روبوت الدردشة نفسها مثل مزايا الخدمة الأخرى.

ويتيح زر “تحديد” المضاف حديثًا في الجزء العلوي من الواجهة للمستخدمين إبراز قسم الصورة المحدد الذي يرغبون في تحريره وإدخال تعليمات اللغة الطبيعية التي تصف التغييرات التي يرغبون في إجرائها.

ويمكن للمستخدم أن يرسم دائرة حول شجرة في صورة غابة ويطالب DALL-E بإزالتها. ومن الممكن أيضًا تغيير تصميم الكائنات في الصورة أو إضافة كائنات جديدة.

وقالت OpenAI في تدوينة توضح تفاصيل التحديث: “نوصي باختيار مساحة كبيرة حول المنطقة التي تنوي تحريرها للحصول على نتائج فضلى”.

وأضاف مهندسو OpenAI أيضًا عددًا من مزايا سهولة الاستخدام. وتتيح أزرار التراجع والإعادة الجديدة في DALL-E إمكانية إلغاء تحديد أجزاء من الصورة التي أبرزها المستخدم باستخدام أداة التحديد بسرعة.

ويمكن للعملاء أيضًا ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع للصورة التي تولدها الأداة، بالإضافة إلى الوصول إلى اقتراحات أنماط الرسم.

ويتوفر DALL-E في ChatGPT Pro، وهو إصدار مدفوع من روبوت الدردشة موجه نحو المستهلكين، بالإضافة إلى مستويين آخرين من المنتجات المتقدمة التي تقدمها OpenAI للمؤسسات.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزة في كل من إصدارات الويب والأجهزة المحمولة.

ويولد DALL-E 3 صورًا ذات جودة مرتفعة مقارنةً بالجودة التي تولدها الإصدارات السابقة، ويمكنه أيضًا اتباع تعليمات المستخدم بدقة، وهي ميزة تنسبها OpenAI إلى مجموعة بيانات تدريب DALL-E 3.