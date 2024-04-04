زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب تايوان ويعطل بعض خطوط الإنتاج في مصانع TSMC

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، في تمام الساعة 7:58 صباحًا بالتوقيت المحلي، الساحل الشرقي لتايوان وشعر به سكان البلاد حتى الأجزاء الجنوبية من الصين واليابان مما أثر في بعض خطوط الإنتاج في مصانع TSMC.

وتسبب الزلزال بأضرار جسيمة في مدينة هوالين الواقعة في الساحل الشرقي، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بها. وأفادت التقارير بأن الزلزال خلّف سبعة قتلى وأكثر من 700 شخص مصاب في جميع أنحاء الجزيرة.

وقد علقت بعض الشركات التايوانية ومنها TSMC و UMC و PSMC و Innolux خطوط إنتاجها في حديقة هسينشو للعلوم في الساحل الغربي للجزيرة بعد حدوث الزلزال، ولكن وفقًا للمصادر تؤكد الشركات ومنها TSMC أن هذا الأمر مجرد إجراء وقائي، ولم يكن نتيجة أضرار ناجمة عن الزلزال.

كما أخلت جميع الشركات المذكورة موظفيها من مصانعها بسبب شدة الزلزال، إذ بلغت قوته قرابة أربع أو خمس درجات. والآن، تحاول جميع شركات صناعة أشباه الموصلات فحص مصانعها ومعداتها للتحقق من أنها مازالت سليمة كليًا.

ولم تتحدث وسائل الإعلام المحلية التايوانية عن الوضع الراهن لصانعي الرقاقات مثل ميكرون أو TSMC أو غيرها، ولكن من المحتمل أن يكون الوضع مشابهًا، إذ تقع جميع هذه الشركات في المناطق نفسها التي تعرض لها الزلزال.

ويقال إن الهزات الارتدادية ما زالت مستمرة وإن هناك خطر حدوث المزيد من الزلازل في الأيام المقبلة، وربما يؤثر ذلك في تقنيات N3 و N3B و N3E من شركة TSMC، التي يتوقع أن تشكل نسبة تصل إلى 20% من إيرادات الشركة في عام 2024.