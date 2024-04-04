جوجل تدرس فرض رسوم على بحث الذكاء الاصطناعي

تدرس جوجل فرض رسوم مقابل الوصول إلى نتائج بحث الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقًا لتقرير جديد من صحيفة فايننشال تايمز.

ويعد التجديد المقترح لمحرك البحث بمنزلة المرة الأولى التي تضع فيها الشركة أيًا من منتجاتها الأساسية خلف نظام الاشتراك المدفوع.

وتبحث جوجل في خيارات تشمل إضافة بعض مزايا بحث الذكاء الاصطناعي إلى خدمات الاشتراك التي توفر الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini.

ويعمل المهندسون على تطوير التكنولوجيا اللازمة لنشر الخدمة، مع أن المديرين التنفيذيين لم يتخذوا بعد قرارًا نهائيًا بخصوص إطلاقها أو موعد إطلاقها.

ويظل محرك البحث التقليدي مجانيًا، وتستمر الإعلانات بالظهور بجانب نتائج البحث حتى للمشتركين.

ويعد فرض الرسوم المرة الأولى التي تجعل فيها جوجل الأشخاص يدفعون مقابل تحسينات منتج البحث الأساسي.

وامتنعت الشركة سابقًا عن فرض رسوم على أي جزء من محرك بحثها، وقدمت لسنوات عديدة خدمات استهلاكية مجانية ممولة بالكامل من خلال الإعلانات.

وأعلنت جوجل إيرادات قدرها 175 مليار دولار من البحث والإعلانات ذات الصلة في العام الماضي، أي أكثر من نصف إجمالي مبيعاتها.

وتواجه الشركة معضلة بخصوص كيفية احتضان ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أكبر مصدر للأرباح.

وكانت جوجل تسعى منذ إطلاق ChatGPT إلى الرد على التهديد التنافسي الذي يمثله روبوت الدردشة الشهير.

ويستطيع ChatGPT تقديم إجابات للعديد من الأسئلة، مما يهدد قائمة روابط محرك البحث والإعلانات المربحة التي تظهر بجانبها.

وبدأت جوجل باختبار تجربة البحث التوليدي SGE العاملة بالذكاء الاصطناعي في شهر مايو من العام الماضي.

وقدمت هذه الخدمة إجابات مفصلة عن الاستفسارات مع الاستمرار بتقديم روابط للمستخدمين لمعلومات وإعلانات إضافية.

وكانت الشركة بطيئة في إضافة أي من مزايا تجربة البحث التوليدي إلى محرك بحثها الرئيسي.

وتعد نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مكلفة للشركة مقارنةً بنتائج البحث التقليدية لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يستهلك الكثير من موارد الحوسبة.

وعرضت الوصول إلى تجربة البحث التوليدي لعدد قليل من المستخدمين، ويشمل ذلك المشتركين في الحزمة المسماة Google One التي تقدم مزايا، مثل التخزين السحابي الإضافي مقابل رسوم شهرية.

وقد حذر بعض المحللين من أن الأعمال الإعلانية لشركة جوجل قد تعاني إذا قدم محرك بحثها إجابات مكتملة مولدة بالذكاء الاصطناعي لا تتطلب النقر للوصول إلى مواقع المعلنين.

كما يخشى العديد من الناشرين الذين يعتمدون على جوجل انخفاض عدد الزيارات إذا كان بحث جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي يستخرج المعلومات من صفحات الويب ويقدمها للمستخدمين مباشرةً.

وأضافت جوجل هذا العام مستوى متميزًا جديدًا إلى خدمة الاشتراك Google One للمستخدمين الذين يرغبون في استخدام روبوت الدردشة Gemini Advanced.

كما أضافت Gemini إلى Workspace، وهي مجموعة تطبيقات الإنتاجية عبر الإنترنت.

ومن غير الواضح كيف قد تسعى الشركة إلى إدماج بحث الذكاء الاصطناعي في هذه الخدمات المدفوعة التي تقدم مستويات تسعير مختلفة، أو متى قد يكون بحث الذكاء الاصطناعي جاهزًا للإطلاق.

ولا يزال بإمكان جوجل أن تقرر إطلاق عناصر معينة من تجربة البحث التوليدي في محرك البحث الرئيسي المجاني بمرور الوقت.

وقالت جوجل إنها لا تعمل أو تفكر في تجربة بحث خالية من الإعلانات، مع أنها تواصل بناء خدمات متميزة جديدة لتعزيز عروض الاشتراك.