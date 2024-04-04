جوجل تجلب اختصارات لوحة المفاتيح إلى ChromeOS

طرحت جوجل تحديثًا جديدًا لنظام التشغيل ChromeOS عبر قناتها الثابتة يوفر مزايا، مثل القدرة على تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح وأزرار الفأرة وتمكين اتصالات نقطة الاتصال عبر أجهزة كروم بوك الداعمة للشبكة الخلوية.

وجلبت تحديثات الشركة لشهر أبريل أيضًا تحديثات وإصلاحات للأخطاء لساعات Pixel وهواتف Pixel.

وتعمل ميزة اختصارات لوحة المفاتيح كما تعمل في أنظمة التشغيل الأخرى، إذ يمكنك تعيين إجراءات محددة لمجموعات مفاتيح محددة.

وتستخدم جوجل أمثلة على اختصارات التغيير والتبديل لتسهيل تنفيذها بيد واحدة أو جعلها تشبه تلك التي اعتدت عليها في نظام التشغيل ماك.

وينطبق الأمر نفسه على تخصيص زر الفأرة. وفي حال كان لديك فأرة تحتوي أكثر من زرين، فإن بإمكانك تعيين تلك الأزرار لتنفيذ مهام، مثل التقاط لقطة شاشة، وكتم الصوت، وإلغاء كتم الصوت، وإدراج الرموز التعبيرية.

وأضافت جوجل أيضًا تفضيلات اللغة لتطبيقات أندرويد التي تشغلها في ChromeOS، وأصبح بإمكانك تغيير اللغات المفضلة لكل تطبيق أندرويد.

وتقول الشركة إنها جعلت أصوات ميزة تحويل النص إلى كلام في وضع عدم الاتصال تبدو طبيعية، وتدعم الميزة 31 لغة.

وتطرح جوجل هذه التحديثات خلال الأيام القليلة المقبلة. ويحتاج المستخدمون إلى تشغيل تعيين اختصارات لوحة المفاتيح المخصصة للإجراءات يدويًا عن طريق تمكين علامة إعداد تسمى “#enable-shortcut-customization”.

وأضافت جوجل عبر ساعتها الذكية نسختها من Taptic Time، وهي ميزة إمكانية وصول ضمن ساعة آبل الذكية تخبرك بالوقت من خلال الدقات الاهتزازية.

وتقول الشركة أيضًا إنها جعلت من السهل معرفة الفرق عندما يعدل مرتدي الساعة إعداد السطوع التلقائي لساعته.

ويعالج التحديث مشكلات ضمن هواتف Pixel، مثل استقرار الكاميرا عند التبديل بين التكبير والتصغير وعدم إعادة ضبط الكاميرا للتعريض عند نقر المستخدمين على الشاشة.

وتقول جوجل إنها أصلحت أيضًا خطأ في القياسات الحيوية تسبب بظهور شاشة سوداء عندما يلغي المستخدمون قفل أجهزة Pixel.