أمازون ويب سيرفيسز تلغي مئات الوظائف

قررت شركة أمازون ويب سيرفيسز الاستغناء عن مئات الموظفين في فرق المبيعات والتدريب وتكنولوجيا البيع بالتجزئة.

وأكدت الشركة السحابية عمليات التسريح في بيان دون التعليق على عدد الموظفين المتأثرين.

ويأتي تخفيض الوظائف في أعقاب تخفيضين كبيرين في القوى العاملة نفذتهما شركة أمازون في العام الماضي.

وكانت أمازون ويب سيرفيسز من بين وحدات الأعمال التي تأثرت بتخفيضات القوى العاملة الأخيرة الحادثة في شهر مارس الماضي وشهدت إلغاء الشركة مقدار 9000 وظيفة.

وتشهد جهود إعادة الهيكلة الجديدة إلغاء وحدة أمازون مئات الوظائف في فرق المبيعات والتسويق والخدمات العالمية.

ويعمل بعض الموظفين المتأثرين في المبيعات، ويركز آخرون على توفير التدريب والشهادات للعملاء.

ويعد التسريح جزءًا من عملية إعادة تنظيم واسعة في الوحدة التي تحول تركيزها إلى التدريب الرقمي وبرامج التدريب الذاتية الخدمة التي يديرها شركاء خارجيون.

وأشارت الشركة السحابية إلى التداخل بين بعض وظائف إدارة البرامج وعمليات المبيعات بصفته العامل وراء تسريح الموظفين.

وكتبت الشركة في مذكرة داخلية: “نحن لا نتخذ هذه القرارات باستخفاف، ونعلم أن التغيير قد يكون صعبًا. نحن نعمل في صناعة سريعة الحركة، ومن المهم أن نحافظ على المرونة”.

ويؤثر تخفيض القوى العاملة أيضًا في المجموعة المطورة لتكنولوجيا متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة الأم.

ويأتي هذا التطوير بعد أن كشف أمازون عن خطط لإزالة التقنية غير النقدية Just Walk Out من متاجر البقالة Fresh.

ويكتشف النظام الذي ظهر أول مرة في عام 2016 عندما يأخذ المتسوقون عنصرًا من الرف ويضيفه إلى الفاتورة عند خروجهم من المتجر، وتلغي هذه التقنية الحاجة إلى الانتظار في طوابير الخروج.

وتخطط أمازون لاستبدال Just Walk Out بعربة التسوق الذكية Dash Carts التي قدمتها في عام 2020.

وتتيح عربات التسوق الذكية للمتسوقين تخطي خط الخروج، وتكتشف أجهزة الاستشعار المدمجة عندما يضيف العملاء عنصرًا ما ويمكنها أيضًا وزنه عند الحاجة.

وخفضت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الوظائف منذ أواخر عام 2022، وذلك سعيًا منها إلى تركيز أعمالها وخفض تكاليف التشغيل.