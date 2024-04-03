Brave تجلب مساعد الذكاء الاصطناعي Leo إلى آيفون

أعلنت Brave أنها تجلب مساعد الذكاء الاصطناعي المسمى Leo لمستخدمي آيفون وآيباد.

ويتيح مساعد الذكاء الاصطناعي للأشخاص طرح الأسئلة وتلخيص الصفحات وإنشاء المحتوى والمزيد.

ويأتي طرح المساعد لنظام iOS بعد إطلاقه عبر أندرويد وأجهزة الحواسيب.

ويوفر إطلاق Leo لنظام iOS إمكانية تحويل الصوت إلى نص، وهي ميزة غير متوفرة في إصدار أندرويد من مساعد الذكاء الاصطناعي.

وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين قول الأشياء بصوت عالٍ وتحويلها إلى نص، والتخلص من الحاجة إلى كتابة الاستفسارات أو الأسئلة.

وتقول Brave إن هذه الإمكانية الإضافية تسهل التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى تلخيص الصفحات أو مقاطع الفيديو، يستطيع Leo الإجابة عن الأسئلة بخصوص المحتوى الذي يقرأه، وإنشاء تقارير مكتوبة طويلة، وترجمة الصفحات أو إعادة كتابتها، وإنشاء نسخ لمحتوى الفيديو أو الصوت، وكتابة التعليمات البرمجية.

ومن خلال منح الوصول إلى مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، تأمل Brave ألا يضطر مستخدموها إلى اللجوء إلى ChatGPT أو خدمات أخرى مماثلة.

ويتضمن Leo إمكانية الوصول إلى Mixtral 8x7B من ميسترال و Claude Instant من أنثروبيك و Llama 2 13B من ميتا.

وعينت Brave نموذج Mixtral 8x7B بصفته النموذج اللغوي الكبير الافتراضي لمساعد الذكاء الاصطناعي Leo، مع أنه لدى المستخدمين خيار تحديد نماذج لغوية كبيرة أخرى.

ويوجد أيضًا خيار الترقية إلى Leo Premium من أجل زيادة المزايا مقابل 15 دولارًا شهريًا. ويغطي الاشتراك الواحد ما يصل إلى خمسة أجهزة عبر ويندوز وأندرويد ولينكس وماك.

وتقول Brave إن الدردشات مع Leo خاصة وإنها لا تسجل الدردشات أو تستخدمها لتدريب النماذج.

يشار إلى أن Brave ليست شركة المتصفح الوحيدة التي تطلق مساعد ذكاء اصطناعي، إذ أطلقت أوبرا مساعد ذكاء اصطناعي يسمى Aria في العام الماضي.

وطورت أوبرا مساعد الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع OpenAI ويحتوي واجهة مستخدم تشبه واجهة مستخدم روبوت الدردشة تتيح للأشخاص طرح الأسئلة وتلقي إجابات فورية.

ويُتاح مساعد الذكاء الاصطناعي Leo من Brave لنظام iOS الآن لجميع مستخدمي iOS الذين حدثوا التطبيق إلى الإصدار رقم 1.63، ويعد Leo بمنزلة ميزة اشتراك يمكن تعطيلها عبر إعدادات المتصفح.