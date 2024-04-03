ون بلس تدخل مجال مزايا الذكاء الاصطناعي

دخلت ون بلس مجال الذكاء الاصطناعي، إذ طرحت الشركة المصنعة للهاتف أداة جديدة لتحرير الصور تسمى AI Eraser تتيح للمستخدمين إزالة الأشياء الدخيلة من صورهم.

ومن المفترض أن تكون الميزة الجديدة متاحة عبر مجموعة من هواتف الشركة الذكية، ويشمل ذلك OnePlus 12 و OnePlus 12R وOnePlus 11 و OnePlus Open و OnePlus Nord CE4.

وتتوفر الميزة في جميع المناطق التي تتوفر فيها هذه الأجهزة رسميًا للشراء، مع أن الأجهزة في أوروبا لن تحصل على AI Eraser إلا في وقت لاحق من الربع الثاني من عام 2024، أي قبل نهاية شهر يونيو.

ويستطيع أصحاب هواتف ون بلس استخدام الميزة من خلال تسليط الضوء على أجزاء الصورة التي تحتاج إلى الإزالة.

وقد تكون هذه الأجزاء بمنزلة أشخاص عشوائيين أو سلة مهملات متسخة، كما من الممكن أن تكون هذه الأجزاء عيوبًا في الصورة.

ويحلل الذكاء الاصطناعي بعد ذلك المنطقة من أجل إنشاء خلفية تدعي ون بلس أنها تندمج مع الصورة الحالية.

وتتشابه هذه الطريقة مع الطريقة التي تعمل بها أدوات الملء التوليدي من أدوبي وأدوات Magic Eraser من جوجل.

وتعد هذه الميزة بمنزلة مشروع جديد لشركة ون بلس، التي تستخدم نموذجًا لغويًا كبيرًا خاصًا بها لتشغيل AI Eraser.

وقالت الشركة في بيان: “بصفتها الميزة الأولى لشركة ون بلس التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن AI Eraser تعد الخطوة الأولى في رؤيتنا لتحرير إبداع المستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي وإحداث ثورة في مستقبل تحرير الصور، وتمكين المستخدمين من إنشاء صور رائعة بلمسات قليلة فقط”.

وأضافت: “نؤمن بأن إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الأجهزة المحمولة كبيرة، مع القدرة على إحداث تحول كامل في الإنتاجية والإبداع. نخطط في هذا العام لتقديم مزايا ذكاء اصطناعي إضافية، ونتطلع إلى توفرها في المستقبل”.

ومن غير الواضح إذا كانت الميزة ستصل عبر تحديث OxygenOS أو تحديثٍ لتطبيق OnePlus Photo Gallery، وهو المكان الذي تستخدمها فيه، كما من غير الواضح أيضًا في هذه المرحلة إذا كانت معالجة الذكاء الاصطناعي تحدث عبر الجهاز أم أنها تتطلب اتصالًا بالإنترنت.