موتورولا تعلن هاتفها الذكي الجديد Edge 50 Pro

كشفت موتورولا عن هاتفها الذكي الجديد Edge 50 Pro في حدث كبير في نيودلهي بالهند.

ويأتي هاتف Edge 50 Pro في عبوة بيع بالتجزئة خالية من البلاستيك وصديقة للبيئة ومصنوعة من 80 في المئة من المواد المعاد تدويرها.

وتتضمن العلبة كابل شحن وأداة إخراج بطاقة الاتصال وحافظة واقية تتوافق مع لون الهاتف الذكي وشاحن.

وتضيف موتورولا أيضًا ما تسميه عطر موتو Moto Fragrance إلى العلبة للحصول على تجربة حسية فريدة واتصال حسي.

وزودت الشركة الهاتف الذكي بشاشة منحنية من نوع pOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2712×1220 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 144 هرتزًا وبذروة سطوع قدرها 2000 شمعة في المتر المربع ودعم +HDR10.

وتغلف الشاشة بطبقة من زجاج الحماية Corning Gorilla Glass 5، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وكاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة الضبط التلقائي للصورة.

وتوجد في الجهة الخلفية من الهاتف كاميرا ثلاثية بعدسة أساسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع ميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 13 ميجابكسل قادرة على التقاط لقطات الماكرو بفضل إمكانيات التركيز التلقائي.

وتدعم الكاميرا الخلفية المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. ويحتوي هاتف موتورولا مفتاح التشغيل وأزرار الصوت على إطار الجانب الأيمن.

ويوجد في الجزء السفلي منفذ USB-C محاطًا بفتحة بطاقة الاتصال وميكروفون ومكبر صوت، في حين يوجد في الجزء العلوي الميكروفون الثانوي المدعوم من Dolby Atmos.

وزودت موتورولا الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 مع ذاكرة وصول عشوائي قدرها إما 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم Hello UI الجديدة ويخلو من التطبيقات الخارجية المثبتة سابقًا بخلاف عدد قليل من التطبيقات من موتورولا و Dolby Atmos.

ووعدت الشركة بثلاث سنوات من ترقيات أندرويد وأربع سنوات من التحديثات الأمنية. ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع TurboPower بقوة قدرها 125 واطًا.

وتزود الشركة نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بشاحن بقوة قدرها 125 واطًا، في حين تحصل نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت على شاحن بقوة قدرها 68 واطًا، إذ تتطلع موتورولا إلى خفض السعر.

وتشمل بقية مزايا Edge 50 Pro تصنيف IP68 واتصال 5G و NFC ومكبرات صوت استريو وصوتًا مكانيًا وصوتًا عالي الدقة، كما أنه يدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا والشحن السلكي العكسي بقوة قدرها 10 واط.

ويأتي الهاتف بسعر قدره 385 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت و 435 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت.