معرض “جيسيك 2024” يبحث التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، خلال المدة الممتدة من 23 إلى 25 من أبريل الجاري، معرض ومؤتمر (جيسيك العالمي 2024) GISEC GLOBAL، وهو أكبر منتدى للأمن السيبراني، تحت شعار (المرونة السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي)، بمشاركة أكثر من 750 من أكبر العلامات التجارية في مجال الأمن السيبراني في العالم.

ويستمر الذكاء الاصطناعي في الظهور كموضوع حيوي في النقاشات ضمن فعاليات معرض ومؤتمر جيسيك العالمي 2024، بحضور أكثر من 350 متحدثًا عالميًا في مجال الأمن السيبراني، و1000 مخترق أخلاقي من مختلف أرجاء العالم يجتمعون في دولة الإمارات لمواجهة التحديات والتوجهات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، التي تشكل مستقبل التكنولوجيا.

ويستعرض خبراء الأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم، خلال المعرض، أفضل الحلول للتحديات الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، متفائلين بشأن الفرص التي ستجلبها هذه الحلول التكنولوجية الجديدة لمستقبل الصناعة.

وأكد تشارلز بروكس؛ رئيس شركة Brooks Consulting International والأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون في واشنطن، أن الأمن السيبراني يتأثر بالفعل بنحو كبير بالذكاء الاصطناعي.

وقال بروكس، الذي سيحضر ضمن قائمة المتحدثين على منصة (جيسيك): “إن الذكاء الاصطناعي يتمتع بالقدرة على جعل اكتشاف التهديدات السيبرانية وتحديد هويتها أكثر سرعة”. لافتًا إلى أن البرامج والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفحص الملفات والبيانات لتحديد الاتصالات غير المصرح بها ومحاولات الاتصال، والاستخدام غير الطبيعي أو الضار لبيانات التسجيل، ومحاولات تسجيل الدخول بالقوة، وحركة البيانات غير العادية، وتسرب البيانات، ويمكّن الشركات من استخلاص استنتاجات من الإحصاءات والحماية من الحالات الشاذة قبل اكتشافها وإصلاحها.

وحذر بروكس، من العيوب التي تواجهها الشركات مع توفر الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتأثيرها الكبير في إمكانية الوصول، مشددًا على أنه يمكن للجهات الإجرامية استخدام الذكاء الاصطناعي الخبيث لإخفاء البرامج الضارة في البرامج التي تُحمل عبر الإنترنت بنحو شائع، كما يستطيع المهاجمون الحصول على بيانات المستخدم.

عرض منصات الذكاء الاصطناعي:

ستعرض (Vectra AI)؛ المنصة الرائدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، خدمات الكشف عن الهجمات والتحقيق فيها والاستجابة لها.

ويسلط كريستيان بورست، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Vectra AI الضوء على التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الأمن السيبراني.

وقال بورست: “لقد أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي منتشرًا في كل مكان الآن، كما يمتاز بسهولة الاستخدام، مما يعني أن المتسللين لا يحتاجون إلى مستوى عالٍ من التدريب أو الخبرة لإحداث الفوضى في الأنظمة”. مشيرًا إلى أن الحوسبة الكمومية قد ساهمت بدور في إثارة حالة من عدم اليقين عبر مشهد الأمن السيبراني الدولي، نظرًا إلى تطورها السريع وقدرتها على فك التشفير.