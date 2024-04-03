مايكروسوفت تجلب GPT-4 Turbo إلى Microsoft 365

أعلنت مايكروسوفت ترقية كبيرة لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot لخدمة البرامج السحابية Microsoft 365 التي تحتوي تطبيقات أوفيس، بالإضافة إلى أوتلوك و OneDrive.

وقالت الشركة: “يمكنك الحصول على أولوية الوصول إلى GPT -4 Turbo لاستجابات سريعة وشاملة مع بيانات الويب والعمل. نزيل أيضًا حدود الدردشة مع زيادة تحميل الملفات”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتاحت OpenAI، حليفة مايكروسوفت، نموذج GPT-3.5 مجانًا للاستخدام غير المحدود للمستخدمين دون تسجيل الدخول، مما قد يضغط على مايكروسوفت ومقدمي الذكاء الاصطناعي الآخرين والمنافسين لترقية العروض المدفوعة، مثل Copilot، من أجل تبرير تكلفتها.

ويأتي ذلك أيضًا في أعقاب تحرك مايكروسوفت لفتح Copilot GPT Builder المخصص لجميع مشتركي Copilot Pro في وقت سابق من هذا الشهر، مما يوسع قدرات مساعد الذكاء الاصطناعي المميز.

وتتضمن التغييرات أن Copilot for Microsoft 365 يبدأ الآن تلقائيًا الجلسات باستخدام GPT-4 Turbo بصفته نموذج الذكاء الاصطناعي الافتراضي.

وكشفت OpenAI أول مرة عن GPT-4 Turbo في شهر نوفمبر، وهو يوفر نافذة سياق كبيرة للمستخدم لإدخال مطالبات طويلة.

ويعني هذا أن مستخدمي GPT-4 و Copilot for Microsoft 365 يمكنهم إدخال أجزاء كبيرة من النصوص أو المعلومات في المطالبات وجعل الذكاء الاصطناعي يستجيب لها ويحللها ويحررها.

ويستمتع مستخدمو Copilot for Microsoft 365 الآن برسائل ومحادثات غير محدودة لكل محادثة مع Copilot.

وذكرت مايكروسوفت أن Copilot يأتي مزودًا بنظام الشركة لحماية البيانات التجارية الذي يستخدم معرف Entra لإخفاء هوية وتشفير حركة مرور الويب المرسلة من مستخدم Microsoft 365 خارج شركاتهم.

وفي هذه الحالة، يخفي النظام الهوية ويشفر مطالبات Copilot وأي معلومات أخرى يدخلها المستخدم أو يصل إليها باستخدام Copilot قبل إرسالها إلى Copilot و GPT-4، وذلك اعتمادًا على كمية البيانات التي يمنح Copilot حق الوصول إليها، مثل البريد الإلكتروني في أوتلوك أو بيانات جهات الاتصال.

وبمجرد إغلاق المستخدم نافذة الدردشة أو إنهاء الجلسة، تحذف مايكروسوفت المعلومات بعد ذلك بوقت قصير.

وتشجع مايكروسوفت المستخدمين على الثقة في Copilot فيما يتعلق ببيانات الشركة الحساسة.

وقالت الشركة: “يساعدك Copilot في فحص بريدك الإلكتروني بحثًا عن الرسائل المهمة لتحديد أولوياتها، والاستعداد للاجتماعات الرئيسية عن طريق جمع المعلومات، وذلك مع الاستفادة من حماية البيانات على مستوى المؤسسة لضمان بقاء بياناتك ضمن حدود خدمة Microsoft 365”.