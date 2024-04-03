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جوجل تختبر تغييرات جديدة في الواجهة في أندرويد 15

3 أبريل 2024آخر تحديث: 3 أبريل 2024
دقيقة واحدة
جوجل تختبر تغييرات جديدة في الواجهة في أندرويد 15

تختبر جوجل عدة تغييرات جديدة في واجهة المستخدم في نظام التشغيل أندرويد 15، ومنها تعديل عرض التطبيقات وفقًا لتفضيلات المستخدمين، وتعديل واجهة التحكم في الصوت وغيرها.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة من نظام أندرويد، فقد أضافت جوجل خيارات “تباين الألوان” على نحو خفي ضمن إعدادات تسهيلات الاستخدام “Accessibility” في النظام.

وتتيح لك تلك الإعدادات التحكم في تباين النص والأزرار وحتى الأيقونات داخل التطبيقات، ويمكن ضبط الخيارات على “افتراضي” أو “متوسط” أو “عالٍ”، أو الضغط على خيار “تعظيم تباين النص” لوضع خلفية خلف النص للحصول على أفضل رؤية.

جوجل تختبر تغييرات جديدة في الواجهة في أندرويد 15

وترفق جوجل معاينة تبين الاختلاف الحادث عند تحديد الخيارات المختلفة قبل تطبيقها، علمًا بأن كافة التطبيقات لن تعمل على نحو مثالي مع تلك الإعدادات، لكن على الأقل سيكون النظام وتطبيقاته الافتراضية متوافقة معه في البداية.

وستوفر جوجل تلك الخيارات الجديدة لمساعدة المستخدمين الذين لديهم إعاقات بصرية على نحو خاص.

وتختبر جوجل أيضًا إعادة تصميم واجهة التحكم في الصوت في نظام أندرويد 15، حيث ستكون أشرطة التحكم في الصوت أكثر سمكًا لكل عنصر من عناصر التحكم في مستوى الصوت. وسيكون اسم كل عنصر تحكم موجودًا داخل شريط التمرير. في السابق كانت أشرطة التمرير الخاصة بكل عنصر رقيقة جدًا.

واُكتشفت التغييرات الجديدة في الإصدار التجريبي الأخير من نظام Android 14 QPR3، ومن المتوقع أن تطلق جوجل أول إصدار تجريبي من نظام التشغيل أندرويد 15 الجديد خلال شهر أبريل الجاري.

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3 أبريل 2024آخر تحديث: 3 أبريل 2024
دقيقة واحدة
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