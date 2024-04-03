أوبرا تجلب نماذج الذكاء الاصطناعي إلى جهازك

أعلنت أوبرا أنها تسمح الآن للمستخدمين بتنزيل النماذج اللغوية الكبيرة واستخدامها محليًا عبر أجهزة الحواسيب.

وتطرح شركة متصفح الويب الواقع مقرها في أوسلو هذه الميزة أولًا لمستخدمي Opera One، مما يسمح للمستخدمين بالاختيار من بين أكثر من 150 نموذجًا من أكثر من 50 عائلة.

وتشمل هذه النماذج Mixtral من ميسترال و Llama من ميتا و Gemma من جوجل.

وتتاح هذه الميزة للمستخدمين بصفتها جزءًا من برنامج أوبرا لمزايا الذكاء الاصطناعي من أجل السماح للمستخدمين بالوصول المبكر إلى بعض مزايا الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إنها تستخدم إطار عمل Ollama المفتوح المصدر في المتصفح لتشغيل هذه النماذج عبر جهاز الحاسوب.

وتعد جميع النماذج المتاحة في الوقت الحالي بمنزلة مجموعة فرعية من مكتبة Ollama، مع أن الشركة تتطلع في المستقبل إلى تضمين نماذج من مصادر مختلفة.

وذكرت أوبرا أن كل نموذج قد يشغل مساحة تزيد على 2 جيجابايت عبر نظامك المحلي، لذا يجب أن تكون حذرًا فيما يتعلق بالمساحة الفارغة لديك لتجنب نفاد مساحة التخزين.

وقالت أوبرا: “نوفر أول مرة إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من النماذج اللغوية الكبيرة المحلية التابعة لجهات خارجية مباشرة في المتصفح، وينخفض حجم النماذج مع زيادة تخصصهم في المهام المطروحة”.

وتعد هذه الميزة مفيدة إذا كنت تخطط لاختبار نماذج مختلفة محليًا، مع أن هناك الكثير من الأدوات عبر الإنترنت لاستكشاف النماذج المختلفة، مثل Poe و HuggingChat.

وتسمح النماذج اللغوية الكبيرة المحلية بمعالجة مطالباتك مباشرة عبر جهازك، دون الحاجة إلى إرسال البيانات إلى الخادم.

وتتيح إضافة الوصول إليها في المتصفح وصولًا سهلًا إلى الذكاء الاصطناعي المحلي وتمنح المستخدمين القدرة على معالجة المطالبات محليًا بخصوصية كاملة أو حتى دون الاتصال بالإنترنت.

ومن المزايا الأخرى للنماذج المحلية عدم وجود تأخير في الاتصال بالخوادم الخارجية، مما قد يؤدي إلى تسريع وقت الاستجابة.

وتجرب أوبرا مزايا الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي، وأطلقت الشركة مساعدًا يسمى Aria موجود في الشريط الجانبي في شهر مايو الماضي وجلبته إلى إصدار iOS في شهر أغسطس.

وقالت الشركة في شهر يناير إنها تبني متصفحًا يعمل بالذكاء الاصطناعي بمحركها الخاص لنظام التشغيل iOS، وذلك بعد أن فرضت قوانين السوق الرقمية في الاتحاد الأوروبي على آبل التخلص من متطلبات محرك WebKit الإلزامية لمتصفحات الأجهزة المحمولة.