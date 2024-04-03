تقدم خدمة التراسل الفوري واتساب مزايا جديدة باستمرار لتعزيز خصوصية المستخدم؛ وقد أطلقت خلال المدة الماضية عددًا من المزايا الجديدة، منها: شريط التنقل السفلي المحسّن بهدف جعل التنقل عبر التطبيق أسرع بكثير، وإمكانية تثبيت عدة رسائل داخل المحادثات، ومزية البحث بالتاريخ في تطبيق أندرويد، بالإضافة إلى مزايا جديدة في القنوات.

إليك أهم المزايا الجديدة في واتساب وكيفية استخدامها:

1- شريط التنقل السفلي المحسّن:

بدأت واتساب يوم الجمعة الماضي بإطلاق تحديث جديد يقدم شريط تنقل سهل الاستخدام لمستخدمي أجهزة أندرويد في الجزء السفلي من واجهة التطبيق، ومن شأن تصميم شريط التنقل السفلي الجديد أن يسمح لك بتنقل أسهل عبر التطبيق، مما يجعل الوصول إلى الرسائل الجديدة والوظائف الأخرى التي يقدمها التطبيق أسرع بكثير.

يحتوي شريط التنقل على أربع علامات تبويب، وهي: (الدردشات) Chats، و(التحديثات) Updates – وهو التبويب الذي يضم الحالات وتحديثات القنوات – و(المجتمعات) Communities، و(المكالمات) Calls، وهي الوظائف الأساسية للتطبيق.

يظهر شريط التنقل الجديد لمستخدمي تطبيق واتساب في نظام أندرويد تلقائيًا، وإن لم يظهر لك حتى الآن، يمكنك تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متاح للحصول عليه.

2- تثبيت عدة رسائل داخل المحادثات:

أطلقت واتساب أيضًا مزية جديدة تتيح لك إمكانية تثبيت عدة رسائل داخل المحادثات في الوقت نفسه، بحد أقصى 3 رسائل في كل محادثة، وهي متاحة في المحادثات الفردية والجماعية، ويمكن تثبيت أي رسالة، سواء كانت رسالة نصية أو صورة أو رموزًا تعبيرية أو استطلاعات الرأي.

وتتيح لك هذه المزية الوصول إلى الرسائل والمعلومات المهمة بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مربع البحث في كل مرة، إذ تكون موجودة على نحو دائم أعلى نافذة الدردشة.

ويمكنك تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل في أعلى أي محادثة، وبمجرد تثبيت الرسالة، تظل في أعلى المحادثة على هيئة لافتة لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يومًا. وفي حالة تثبيت أكثر من رسالة، سيظهر في اللافتة عدد الرسائل المثبتة، كما تظهر أحدث رسالة مُثبتة أولًا في اللافتة، ولرؤية الرسائل المثبتة الأخرى، يمكنك النقر على اللافتة للوصول إليها.

ولتثبيت عدة رسائل في محادثات واتساب؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

افتح المحادثة الفردية التي تريد تثبيت عدد من الرسائل في أعلاها.

اضغط مطولًا على الرسالة التي تريد تثبيتها، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (تثبيت) Pin.

اختر مدة التثبيت التي تناسبك، حيث سيظهر لك ثلاثة خيارات، وهي: 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 30 يومًا، ثم اضغط على خيار (تثبيت) Pin.

كرر الخطوات السابقة نفسها مع كل رسالة تريد تثبيتها في أعلى أي محادثة، بحد أقصى 3 رسائل لكل محادثة.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا تخطيت عدد الرسائل الثلاثة، وأردت تثبت رسالة أخرى، سيعمل التطبيق على استبدال أقدم الرسائل المثبتة بالرسالة الجديدة التي تريد تثبيتها.

وإذا أردت تثبت أي رسائل في المحادثات الجماعية، يمكن لمسؤولي المجموعات التحكم في صلاحية أفراد المجموعة في تثبيت الرسائل، وعند تثبيت أي رسالة في محادثة جماعية، ستُرسل رسالة إلى جميع الأشخاص المشاركين في الدردشة تشير إلى تثبيت إحدى الرسائل مع ذِكر اسم الشخص الذي ثبتها.

3- مزية البحث بالتاريخ في تطبيق أندرويد:

أطلقت واتساب أيضًا في مطلع شهر مارس الماضي مزية البحث بالتاريخ في تطبيق أندرويد في المحادثات الفردية والمجموعات، وقد كانت هذه المزية متاحة سابقًا لمستخدمي هواتف آيفون وحواسيب ماك، بالإضافة إلى إصدار الويب.

يمكنك البحث في محادثات واتساب عن الرسائل النصية، والصور، ومقاطع الفيديو، والروابط، والصور المتحركة GIF، والمقاطع الصوتية والمستندات باستخدام التاريخ.

ولاستخدام هذه المزية؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

انتقل إلى المحادثة الفردية أو الجماعية التي تريد البحث عن رسالة داخلها.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (بحث) Search.

اضغط على أيقونة التقويم الموجودة في شريط البحث، ستظهر لك واجهة تقويم حدد من خلالها التاريخ الذي تريد البحث خلاله.

بمجرد تحديد التاريخ، والضغط على خيار (Ok) الظاهر في أسفل واجهة التقويم، سينقلك التطبيق تلقائيًا إلى الرسائل المرسلة في هذا التاريخ المحدد.

4- مزية نشر التحديثات الصوتية واستطلاعات الرأي في القنوات:

طرحت واتساب أيضًا خلال شهر فبراير الماضي مزايا جديدة في قسم القنوات، ومنها: إمكانية نشر التحديثات الصوتية واستطلاعات الرأي، بالإضافة إلى إمكانية زيادة عدد المشرفين في القناة، لتنافس بذلك قنوات تيليجرام التي توفر هذه المزايا منذ مدة طويلة.

إذ يمكن لمالكي قنوات واتساب الآن التواصل مع متابعيهم دون الحاجة إلى الكتابة وذلك عبر نشر الرسائل الصوتية، مما يسهل عليهم نشر الخواطر الشخصية، وأجزاء من حلقات البودكاست الخاصة بهم.

كما يمكن لمالكي القنوات زيادة التفاعل في قنواتهم عبر نشر استطلاعات الرأي، إذ كانت الطريقة الوحيدة سابقًا للتفاعل في القناة هي استخدام الرموز التعبيرية فقط مع المنشورات.

بالإضافة إلى ذلك؛ زادت واتساب عدد المشرفين على القنوات، إذ يمكن الآن إضافة ما يصل إلى 16 مشرفًا لكل قناة من أجل تحسين إدارة القنوات الكبيرة، ويمكن لمالك القناة دعوة أشخاص آخرين ليصبحوا مشرفين من خلال خيار (دعوة المشرفين) الموجودة في صفحة وصف القناة.