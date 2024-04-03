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أخبار الإنترنت

أمازون تتطلع إلى تعزيز منصة الذكاء الاصطناعي Bedrock

3 أبريل 2024آخر تحديث: 3 أبريل 2024
دقيقة واحدة
أمازون تتطلع إلى تعزيز منصة الذكاء الاصطناعي Bedrock
أمازون تتطلع إلى تعزيز منصة الذكاء الاصطناعي Bedrock

وسعت أمازون ويب سيرفيس AWS برنامجها للأرصدة المجانية للشركات الناشئة لتغطية تكاليف استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الرئيسية، حسبما قالت الشركة لوكالة رويترز في مقابلة، إذ تتطلع إلى تعزيز الحصة السوقية لمنصتها للذكاء الاصطناعي Bedrock.

وفي خطوة لجذب عملاء الشركات الناشئة، تسمح أمازون الآن لأرصدتها السحابية بتغطية استخدام النماذج من مقدمي الخدمات الآخرين، ويشمل ذلك ميتا وميسترال وأنثروبيك و Cohere.

وقال هوارد رايت، نائب الرئيس والرئيس العالمي للشركات الناشئة في أمازون ويب سيرفيس: “نقدم هذه الهدية إلى النظام البيئي للشركات الناشئة مقابل أن تستمر الشركات الناشئة باختيار AWS بصفتها محطتها الأولى”.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب استثمار أمازون بقيمة قدرها 4 مليارات دولار في أنثروبيك. وتستخدم أنثروبيك AWS بصفتها مزودًا سحابيًا رئيسيًا، إلى جانب استخدام رقاقات Trainium و Inferentia لبناء نماذجها وتدريبها.

ويساهم رصيد أمازون المجاني في زيادة إيرادات أنثروبيك المالكة للنماذج الشعبية عبر Bedrock.

وأوضح رايت أن هذه الخطوة هي جزء من بناء النظام البيئي، مضيفًا أن AWS تقدم مجموعة واسعة من الخيارات والأمان للشركات الناشئة.

وقالت أمازون إنها قدمت أكثر من 6 مليارات دولار من الأرصدة للشركات الناشئة في العقد الماضي.

وبالشراكة مع Y Combinator، تقدم عملاقة التجارة الإلكترونية أرصدة بقيمة قدرها 500 ألف دولار لأحدث مجموعة من الشركات الناشئة.

وتستطيع الشركات الناشئة استخدام الأرصدة في نماذج الذكاء الاصطناعي ورقاقات أمازون.

يشار إلى أن أمازون ليست الوحيدة بين موفري الخدمات السحابية الرئيسيين الذين يقدمون أرصدة مجانية لجذب الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمنح مايكروسوفت أرصدة عبر Azure  يمكن استخدامها لنماذج OpenAI، في حين يمكن استخدام رصيد جوجل السحابي عبر أكثر من 130 نموذجًا ضمن Vertex AI.

وقد اجتذبت استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تدقيقًا من الجهات التنظيمية، إذ فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا بخصوص دعم مايكروسوفت لشركة OpenAI، بالإضافة إلى استثمار جوجل وأمازون في أنثروبيك.

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3 أبريل 2024آخر تحديث: 3 أبريل 2024
دقيقة واحدة
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