أمازون تتخلى عن التقنية غير النقدية Just Walk Out

أزالت أمازون التقنية غير النقدية Just Walk Out من متاجر البقالة، وهو تراجع عن نظام طموح مصمم للسماح للمتسوقين بتخطي الطابور ومغادرة متاجر البقالة التقليدية دون عملية دفع رسمية.

وقال متحدث باسم أمازون إن الشركة تزيل النظام أثناء إعادة تشكيل متاجر البقالة Fresh الحالية ولن تعرضه في المواقع الجديدة التي تعتزم افتتاحها في وقت لاحق من هذا العام.

وأطلقت أمازون في عام 2022 عملية تجديد بعيدة المدى لأعمال البقالة، التي كافحت لبناء حصة سوقية في صناعة تهيمن عليها شركات، مثل Walmart وKroger.

وقلصت أمازون أيضًا طموحاتها فيما يتعلق بعربة التسوق الذكية Dash Cart التي تتيح للمتسوقين مسح العناصر أثناء تنقلهم.

واعتمدت عربة التسوق الذكية Dash Cart في البداية على الكاميرات لتعرف ما التقطه المتسوقون من الرف، في حين تحدد الآن العناصر باستخدام الماسح الضوئي التقليدي، مع أنه لا يزال بإمكان المتسوقين استخدام شاشة تعمل باللمس لإضافة البضائع دون رموز شريطية.

واستخدمت التقنية غير النقدية Just Walk Out كاميرات مثبتة في السقف وأجهزة استشعار على الرفوف مدعومة بالخوارزميات لتحديد ما أخذه المتسوق من المتجر مع تحصيل الرسوم من العملاء تلقائيًا عند الخروج.

وبدأت الشركة بتطوير التكنولوجيا منذ أكثر من عقد من الزمن بصفتها جزءًا من حملة نفذها جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي آنذاك، لتطوير عرض فريد يتماشى مع انتقال أمازون إلى المتاجر الفعلية.

وظهر النظام أول مرة في عام 2018 مع افتتاح متجر صغير في بهو المقر الرئيسي لشركة أمازون في سياتل.

وبنت الشركة العشرات من المتاجر الصغيرة التي تحمل علامة Amazon Go ومن ثم ثبتت لاحقًا التقنية غير النقدية Just Walk Out في متاجر Fresh Stores و Whole Foods.

وأدت هذه التكنولوجيا إلى نفور بعض المتسوقين، الذين فقدوا الاهتمام بسبب الشعور بأن أمازون حولت زيارة متجر البقالة إلى آلة بيع عالية التقنية.

ولم تكن الإيصالات عملية أيضًا للمحلات التجارية الكبيرة، وكانت تصل رقميًا بعد بضع دقائق أو ساعات من خروج المتسوق.

ولا يوجد في المتاجر صرافون فعليون، مع أنه هناك أكثر من 1000 شخص حقيقي في الهند يراجعون لقطات الكاميرا لضمان عمليات الدفع الدقيقة.

كما أن تركيب المعدات الضرورية وصيانتها مكلف للغاية، وهذا على الأرجح هو السبب وراء اعتماد تقنية Just Walk Out فقط في نحو نصف متاجر البقالة Fresh في الولايات المتحدة.

وتظل متاجر Amazon Go تستخدم تقنية Just Walk Out، وتستمر الشركة بترخيصها لتجار التجزئة الآخرين. وتستمر المتاجر الصغيرة في المملكة المتحدة أيضًا باستخدام النظام.