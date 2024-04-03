أسوس تكشف عن فأرة ROG Keris II Ace اللاسلكية للاعبين

كشفت شركة أسوس عن ROG Keris II Ace وهي أحدث فأرة لاسلكية للاعبين المحترفين.

ومن مزايا هذه الفأرة أنها تعتمد على المستشعر الضوئي ROG AimPoint Pro العالي الدقة الذي يصل إلى 42 ألف نقطة في البوصة (DPI) لضمان تتبع الحركة بدقة فائقة، كما يتميز هذا المستشعر بقدرته على العمل على الأسطح الزجاجية دون أن يسبب الانعكاس أي مشكلة في الاستجابة.

وتأتي تقنية ROG Polling Rate Booster لتوفر تحكمًا سلسًا وسريعا إذ تسمح هذه التقنية بترقية سرعة الاستجابة من معدل قدره 1000 هرتز إلى معدل قدره 4000 هرتز في وضع الاتصال اللاسلكي، وتصل إلى معدل قدره 8000 هرتز في وضع الاتصال السلكي.

ويبلغ وزن فأرة ROG Keris II Ace قرابة 54 جرامًا فقط، وهي تتميز بتصميم عملي و مريح استجابة لمتطلبات اللاعبين المحترفين في الرياضات الإلكترونية (Esports)، وذلك لتمنحهم التوازن المثالي بين الأداء والراحة خاصة في ألعاب منظور الشخص الأول.

وتأتي أزرار PBT اليسرى واليمنى بمتانة فائقة، إذ خضعت هذه المفاتيح لعمليات مكثفة من البحث والتطوير والتجارب لضمان زمن استجابة منخفض، ونقرة دقيقة وسريعة، وأداء ثابت ومستقر، مع عمر افتراضي مذهل يصل إلى 100 مليون نقرة.

وتتمتع هذه الفأرة بخيارات اتصال متنوعة لتلائم أساليب اللعب المختلفة، سواء كانت بواسطة كابل USB السلكي، أو الاتصال اللاسلكي بتردد يصل إلى 2.4 جيجاهرتز، أو اتصال البلوتوث الذي يسمح بالاقتران بثلاثة أجهزة في وقت واحد. بالإضافة إلى تقنية ROG SpeedNova التي تضمن زمن استجابة منخفضًا للغاية يقل عن واحد ميلي/ الثانية.

كما تأتي الفأرة مع كابل ROG Paracord عالي الجودة وأربعة أقدام من مادة PTFE بنسبة قدرها 100% لتضمن حركة سلسة وسريعة الاستجابة على مجموعة متنوعة من الأسطح، كما يمكن تخصيص أقدام الفأرة حسب احتياجات المستخدم ونوع السطح المستخدم.

أخيرًا، تأتي فأرة ROG Keris II Ace باللونين الأسود والأبيض ولم تكشف أسوس عن سعر هذه الفأرة أو وقت توفرها في الأسواق.