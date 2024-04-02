Team Group تعلن قرص التخزين المحمول T-CREATE CinemaPr SSD للمصورين

أطلقت Team Group، الشركة المتخصصة في مجال تصنيع الذواكر، سلسلة منتجات CinemaPr المصممة خصوصًا للتصوير.

ويتميز شعار CinemaPr بأنه يتشكل من تسعة مربعات، ومنها مربع أحمر اللون يمثل إشارة التسجيل (REC).

وقد صمم خط منتجات Team Group CinemaPr بعناية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين المحترفين، ويجسد هذا المفهوم التسجيل المستمر والحفاظ على كل إطار وبكسل للصورة أو المقطع المرئي بعناية، مما يدعم إنشاء المحتوى بكفاءة في أثناء التصوير والمونتاج.

ويعد قرص التخزين المحمول Team Group CinemaPr P31 SSD أول منتج كشفت عنه سلسلة T-CREATE CinemaPr، إذ صمم خصوصًا للمصورين ليتكامل بسهولة مع الكاميرات الاحترافية والكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة والهواتف الذكية.

ويتميز أيضًا بتصميم مبتكر حاصل على براءة اختراع مع 12 فتحة للبراغي المتوافقة مع قواعد البراغي القياسية بمقاس قدره 1/4 بوصة، ويأتي القرص أيضًا مع مجموعة من البراغي الإضافية، مما يسمح بالتركيب السهل في القواعد الخاصة بالكاميرات الاحترافية.

ومن مزايا هذا القرص دعمه واجهة الاتصال USB Type-C بسرعة نقل تصل إلى 2000 ميجابايت/ الثانية، مما يضمن تخزينًا سريعًا للملفات الكبرى بتنسيقات ترميز مختلفة، لتمكين المبدعين من تصوير كل لحظة بأدق التفاصيل.

كما يأتي هذا القرص بتقنية تبريد الجرافين المبتكرة، ويزن‏ 97 جرامًا فقط ويكون بذلك هو الأخف وزنًا في فئته، مع حصوله على تصنيف IP66 وهو تصنيف يعبّر عن مدى مقاومة القرص للماء والغبار.

ويدعم القرص أيضًا الهاتفين الذكيين iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max لتصوير وتسجيل المقاطع المرئية الثابتة والمتحركة، ويدعم التخزين الفوري للمقاطع المرئية والصور العالية الدقة بدقات عرض قدرها Full HD أو 4K أو 6K أو 8K، وبحجم تخزين قدره 4 تيرابايت إذ يمكنه تخزين ما يقرب من 400 دقيقة أو قرابة 6 ساعات و 40 دقيقة من ملفات RAW بدقة عرض قدرها 8K.