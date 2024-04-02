Red Magic تطلق Cooler 5 Pro مع دعم MagSafe

قدمت العلامة التجارية للألعاب Red Magic مبردًا جديدًا لعشاق الألعاب المحمولة يسمى Cooler 5 Pro يثبت على الجزء الخلفي من مجموعة واسعة من الهواتف لتوفير تبريد إضافي.

وتعد العلامة التجارية التابعة لشركة Nubia متخصصة في الألعاب، مع أنها تفرعت أيضًا إلى تصنيع ملحقات أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة.

ويدعم الملحق المرفق المغناطيسي MagSafe، إلى جانب أنه يأتي أيضًا مزودًا بمشبك خلفي، مما يجعله متوافقًا مع جميع الهواتف الذكية تقريبًا.

ويحتوي المبرد الجديد من Red Magic تحكمًا حراريًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يتكيف مع درجة حرارة الجهاز مع مشعاع غرفة البخار المبرد بالسائل والمروحة الدوارة.

وتتاح هذه الميزة من خلال تطبيق أندرويد، مما يعني أن مالكي آيفون لن يحصلوا على تعديلات تلقائية.

ولا يعد هذا أول مبرد للهواتف الذكية تطرحه الشركة، مع أنها تقول إن إضافة التبريد السائل يحسن الأداء بمقدار 50 في المئة.

وتدعي الشركة أن المبرد الجديد قادر على خفض درجة حرارة الهاتف الذكي بما يصل إلى 35 درجة مئوية إلى درجات حرارة منخفضة تصل إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.

وتقول Red Magic إن المبرد قادر على خفض درجة حرارة الهاتف من 28 درجة مئوية إلى 0 درجة مئوية خلال 30 ثانية فقط.

ويبلغ حجم المبرد نفسه مقدار 66 ملم × 59 ملم × 28 ملم، ويزن مقدار 100 جرام، ويتميز بمروحة ذات 7 شفرات ومقدار 5500 دورة في الدقيقة ومبرد كهربائي حراري.

وتدور المروحة بسرعة تصل إلى 5500 دورة في الدقيقة، مع أن صوتها لا يزيد أبدًا على 35 ديسيبل.

ولا يحتوي المبرد بطارية للتشغيل المستقل، لذلك يجب توصيله إما بالهاتف أو بشاحن خارجي.

وتبيع Red Magic مبرد Cooler 5 Pro بسعر قدره 60 يورو دون المشبك الخلفي و 64 يورو مع المشبك، وهو متاح في جميع المناطق التي تعمل فيها Red Magic بدءًا من تاريخ 15 أبريل.