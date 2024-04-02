OpenAI تبعد سام ألتمان عن صندوقها الاستثماري

غيرت OpenAI الهيكل الإداري لصندوقها للشركات الناشئة الذي يدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولم يعد رئيسها التنفيذي البارز سام ألتمان يمتلك الصندوق أو يديره، وفقًا لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

وجاء التغيير بعد أن أثارت ملكية ألتمان صندوقها لرأس المال الاستثماري الدهشة بسبب هيكله غير المعتاد.

وتروج الشركة الصندوق بصفته صندوقًا استثماريًا للشركات، مع أن ألتمان جمع الأموال من شركاء محدودين خارجيين واتخذ قرارات استثمارية.

ويستثمر هذا النوع من الصناديق تقليديًا أموال الشركة في الشركات الناشئة ويديرها طرف خارجي.

وقالت OpenAI إن ألتمان ليس لديه مصلحة مالية في الصندوق بغض النظر عن ملكيته، وإن الهيكل العام الأولي للصندوق كان هيكلًا مؤقتًا، ويوفر هذا التغيير وضوحًا إضافيًا.

ويستثمر صندوق OpenAI للشركات الناشئة 175 مليون دولار في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في مجالات الرعاية الصحية والقانون والتعليم والطاقة والبنية التحتية والعلوم والمزيد.

وجمع الصندوق الأموال من شركاء OpenAI، مثل مايكروسوفت، مع أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة نفسها ليست مستثمِرة.

ويسيطر الصندوق حاليًا على إجمالي أصول بقيمة قدرها 325 مليون دولار. ونقلت الشركة إدارة الصندوق إلى إيان هاثاواي، الشريك في الصندوق منذ عام 2021، ولم يعد ألتمان شريكًا عامًا في الصندوق.

وقالت OpenAI إن هاثاواي أشرف على برنامج تسريع الصندوق وقاد الاستثمارات في شركات، مثل صانع أدوات الذكاء الاصطناعي للمحامين Harvey وتطبيق تعلم اللغة Speak و Cursor و Ambience Healthcare.

وخضع ألتمان، الرئيس السابق لشركة Y Combinator لتسريع الشركات الناشئة، سابقًا للتدقيق في اهتماماته الاستثمارية المترامية الأطراف خارج OpenAI، بدءًا من شركة العملات المشفرة الناشئة Worldcoin إلى شركة الطاقة الاندماجية Helion Energy، بالإضافة إلى أنشطة جمع الأموال في الشرق الأوسط.

وحصل ألتمان سابقًا على 30 مليون دولار من الطرح العام الأولي لمنصة ريديت Reddit في شهر مارس.

وقالت OpenAI إن تحقيقًا مستقلًا أعقب الإطاحة الدراماتيكية التي تعرّض لها ألتمان في شهر نوفمبر الماضي، وخلص التحقيق إلى أنه لم يرتكب أي مخالفة فيما يتعلق بسلامة المنتج أو الشؤون المالية لشركة OpenAI.