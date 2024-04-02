OpenAI تتيح استخدام ChatGPT دون حساب

أعلنت شركة OpenAI إتاحة استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT لكافة الأشخاص دون الحاجة إلى استخدام حساب أو تسجيل الدخول إليه.

ولن يطلب موقع chat.openai.com تسجيل الدخول بعد الآن كشرط أساسي لبدء محادثة مع ChatGPT، إذ يمكن الآن بدء المحادثة مباشرةً. ومع ذلك، فإن خيار تسجيل الدخول ما زال متاحًا.

ويستخدم موقع روبوت الذكاء الاصطناعي الذي لا يتطلب تسجيل الدخول نموذج GPT-3.5، وهو النموذج نفسه الذي تتيحه الشركة في الحسابات المجانية.

ويمكن إجراء المحادثات مع الروبوت دون حساب، علمًا بأن ذلك يُفقد المستخدمين بعض المزايا مثل حفظ المحادثات أو مشاركتها أو استخدام الإرشادات المخصصة، أو غيرها من الخيارات التي يجب عمومًا ربطها بحساب دائم.

ومن الجدير بالذكر أن الدردشات تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة OpenAI مع إمكانية إيقاف ذلك بآلية غير واضحة.

وقالت الشركة إنها سوف تطبق “سياسات أكثر تقييدًا” مع النسخة المجانية التي لا تتطلب تسجيل الدخول، دون إشارة واضحة إلى الآليات التي ستتبعها للحد من إساءة استخدامها.

وفي كافة الأحوال، يُنصح باستخدام حساب عند إجراء المحادثات مع ChatGPT للحصول على المزيد من خيارات التحكم، والاحتفاظ بسجل الدردشة للرجوع إليها عند الحاجة، وكذلك التحكم في سرية البيانات على نحو أفضل.

ويمكن استخدام الروبوت دون حساب فقط في إصدار الويب الذي يعمل عبر المتصفح فقط، ومن المنتظر أن تُتاح تلك الميزة في كافة الدول تدريجيًا.