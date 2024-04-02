MSI تكشف عن الحواسيب المتكاملة Modern AM242TP بتصميم جديد

أعلنت MSI، الشركة المتخصصة والمبتكرة في مجال تكنولوجيا الحوسبة، إصدار أحدث أجهزة الحواسيب المكتبية المتكاملة من سلسلة Modern 1M.

وصممت MSI هذه السلسلة الجديدة لإحداث ثورة في مستوى تحسين الإنتاجية والكفاءة في مكان العمل بدمج مزايا متطورة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسن تجربة المستخدم مع الاهتمام بالجماليات والتصاميم العصرية. وتتميز السلسلة الجديدة بأحدث معالجات إنتل Core، وذاكرة DDR5، وتقنية dTPM 2.0، ومحرك الذكاء الاصطناعي MSI AI Engine.

كما صُممت هذه الحواسيب بتقنية EyesErgo للعناية بصحة وسلامة العين، ويأتي الإصدار الأول باسم Modern AM242TP 1M وبلوحة شاشة IPS بحجم قدره 24 بوصة أما الإصدار الثاني فيأتي باسم Modern AM272P 1M وبلوحة شاشة IPS بحجم قدره 27 بوصة، ويتميز كلا الطرازين بتصميم عصري وأنيق مع شاشة بحافات رفيعة.

ويأتي الحاسوب المتكامل Modern AM242TP بشاشة لمسية وبدقة عرض قدرها 1920 × 1080 بكسلًا، مع تقنية الحماية من الوميض (MSI Anti-Flicker) وتخفيض ضرر انبعاث الضوء الأزرق من الشاشة.

ومن مزايا الحاسوب المتكامل Modern AM272P قدومه بشاشة بحجم قدره 27 بوصة بمدخل ومخرج HDMI، مما يسمح له بالعمل كشاشة ثانية مع تقنية MSI Instant Display. كما توفر قاعدة الشاشة القابلة للتعديل مرونة جيدة تسمح للمستخدمين بضبط زوايا الرؤية.

وتعمل سلسلة الحواسيب المتكاملة Modern AM242TP و Modern AM272P 1M بأحدث معالجات إنتل Core؛ وهي: Core 7 150U، و Core 5 120U، و Core 3 100U، لتقديم قوة معالجة لا مثيل لها.

ويتميز الطرازان بذاكرة DDR5 التي تضمن أداءً وكفاءة للمستخدمين ذوي المهام التي تتطلب حجم ذاكرة عشوائية كبيرًا يصل إلى 64 جيجابايت وسرعة تردد عالية تصل إلى 5200 ميجاهرتز.

ومع إدماج تقنية dTPM 2.0 في هذه الحواسيب المتكاملة، يحصل المستخدم على حماية قصوى للبيانات. كما توفر تقنية dTPM 2.0، المعروفة أيضًا باسم TPM، طبقة إضافية من الأمان بتقديم رقاقة مخصصة لعمليات التشفير، وهذا يحمي المعلومات الحساسة ويضمن بيئة حوسبة آمنة.

وتتميز السلسلة الجديدة بخاصية MSI AI Engine، التي تعزز الأداء والكفاءة وتوفر قوة حوسبة استثنائية لإنجاز المهام المتعددة بسهولة، مما يوفر 246 ألف ساعة من متوسط العمر التشغيلي بين الأعطال (MTBF) لتعزيز القدرة على التحمل.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهل مركز MSI الحسابي (Cloud Center) النسخ الاحتياطي والتحميل اللاسلكي السريع والآمن بين الحاسوب والأجهزة العاملة بنظامي Android و iOS.

أخيرًا، تؤكد MSI أنها أطلقت 4 طُرز من هذه السلسلة؛ وهي: Modern AM242 و Modern AM242P و Modern AM242TP و Modern AM272P 1M، دون الكشف عن السعر أو وقت توفر هذه الحواسيب المتكاملة في الأسواق.