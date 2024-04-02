ياهو تستحوذ على منصة الأخبار الناشئة Artifact

أعلنت شركة ياهو الاستحواذ على منصة الأخبار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي Artifact من أجل تعزيز خدماتها الإخبارية.

ومن المقرر أن تدمج الشركة الأمريكية تقنيات الشركة الناشئة في خدماتها في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وتشير الصفقة إلى استمرار معاناة الشركات الإعلامية الناشئة التي تكافح من أجل زيادة الإيرادات في الوقت الذي تستحوذ فيه شركتا ميتا وجوجل على الجزء الأكبر من مبيعات الإعلانات.

وكانت شركة Artifact قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها ستنهي عمليات تطبيقها؛ لأن “فرصة السوق ليست كبيرة بما يكفي لتبرير استمرار الاستثمار” فيه.

وقالت ياهو إن منصة التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة Artifact ومزاياها الأخرى، ستساعد في توسيع نطاق عملياتها الإخبارية، وتقديم محتوى مخصص للجمهور.

ولم تكشف الشركة عن التفاصيل المالية للصفقة الأخيرة حتى الآن.

وتمتلك ياهو أيضًا عدة منصات إخبارية شهيرة مثل TechCrunch وEngadget وYahoo Finance، بالإضافة إلى حصة في منصة توصية المحتوى Taboola.

وكانت شركة ياهو قد بيعت عام 2021 لشركة الأسهم الخاصة Apollo Global Management مقابل 5 مليارات دولار.

وأُطلقت منصة Artifact أوائل عام 2023 على أيدي كيفن سيستروم ومايك كريجر، مؤسسي منصة إنستاجرام قبل استحواذ ميتا عليها.

وكان الثنائي قد تركا شركة ميتا، فيسبوك آنذاك، في أواخر عام 2018 بسبب علاقتهما المتوترة مع رئيس ميتا، مارك زوكربيرج والاختلافات في رؤيتهما لمنصة إنستاجرام.

وقالت ياهو في بيان لها إن سيستروم وكريجر سيعملان مع ياهو بصفة استشارية خلال مدة انتقالية.