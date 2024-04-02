هيونداي تكشف عن سيارة كهربائية للسباقات

كشفت هيونداي عن نسخة محسنة جديدة من سيارتها الكهربائية ذات الأداء IONIQ 5 N قبل مهرجان N الذي يركز على رياضة السيارات في كوريا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتعد IONIQ 5 N eN1 Cup بمنزلة سيارة سباق كهربائية جديدة مصممة ومحسنة للسائقين المحترفين فقط.

ولا يزال عمر العلامات التجارية الفرعية للأداء N و N Line التابعة لشركة هيونداي أقل من عقد من الزمن، مع أنها بدأت بالتحول إلى مستقبل كهربائي بالكامل.

وبدأ هذا التحول مع IONIQ 5، التي أصبحت أول نموذج كهربائي من الشركة يحمل شارة الأداء N، إذ ظهرت IONIQ 5 N أول مرة في أمريكا الشمالية في شهر نوفمبر 2023.

وتعد IONIQ 5 N نسخة مخصصة للأداء من IONIQ، وهي متاحة للمستهلكين، في حين تأتي IONIQ 5 N eN1 Cup من هيونداي بصفتها سيارة مطورة للسباق ومصممة للسائقين المحترفين.

وكشفت هيونداي النقاب عن IONIQ 5 N eN1 Cup الجديدة في بيان صحفي يتضمن تفاصيل التصميم ومواصفات الأداء والصور والفيديو.

وحدث الكشف المباشر خلال جولة التدريب الرسمية لمهرجان N القادم، الذي يبدأ جولة السباق الأولى في تاريخ 27 أبريل.

وأوضحت هيونداي أن IONIQ 5 N eN1 Cup تشترك في نظام إلكترونيات الطاقة نفسه مثل IONIQ 5 N، وكلتاهما تحتويان طاقة وقدرة بطارية أكبر من IONIQ 5 المخصصة للمستهلكين.

وأعادت هيونداي تصميم IONIQ 5 N eN1 Cup مع وضع سباقات الحلبات في الحسبان، وتتميز بمجموعة هيكل معاد تصميمها لتحسين التعامل، وزيادة القوة الضاغطة، وديناميكيات هوائية فضلى.

وقالت الشركة إنها أزالت جميع المكونات غير الضرورية لتقليل وزن سيارة السباق الجديدة مع إضافة عجلات بإطارات ملساء وغطاء محرك من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية ونوافذ من البولي كربونات.

وحاولت هيونداي الحد من الوزن، مع أنها قررت عدم التخلي عن ناقل الحركة الافتراضي IONIQ 5 N و N Active Sound، مما يتيح لكل فريق سباق تطوير الأصوات الفريدة لسيارته الكهربائية.

وعلى غرار فئة Avante (Elantra) N1 الحالية، فإن فئة eN1 مخصصة حصريًا للرياضيين المحترفين وهي مركبة مخصصة للسباق فقط ولا يمكن قيادتها على الطرق العامة.

وتنتج المحركات الكهربائية المزدوجة قوة قدرها 641 حصانًا، مع بطارية بقوة قدرها 84 كيلوواط قابلة لإعادة الشحن من 10 في المئة إلى 80 في المئة خلال 18 دقيقة.