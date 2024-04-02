ميتا تتحقق من العمر من أجل استخدام نظارة كويست

أعلنت ميتا أنها تطالب مستخدمي نظاراتها للواقع الافتراضي كويست 2 وكويست 3 بتأكيد أعمارهم من خلال إدخال تاريخ ميلادهم حتى تتمكن من توفير التجربة والإعدادات والحماية المناسبة للمراهقين.

وخلال جلسة الاستماع الخاصة بالسلامة عبر الإنترنت في الكونجرس في شهر يناير، قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، إن مزودي متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة، مثل جوجل وآبل، يجب أن يطبقوا الضوابط الأبوية لوسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن ميتا تستخدم متجرها لتطبيقات وألعاب نظارة الواقع الافتراضي كويست لتوضيح كيف تعتقد أن الأجهزة التي تحتوي متاجر تطبيقات يجب أن تتعامل مع التحقق من العمر عبر الإنترنت.

وتضبط الشركة حسابات المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا و 17 عامًا تلقائيًا إلى خاص، ويمكن للأوصياء استخدام أدوات الإشراف الأبوي لتخصيص تجارب المراهقين.

وفي الوقت نفسه، تطالب ميتا الآباء بإنشاء حساب للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 12 عامًا. ويمكن للوالدين في هذه الحالة التحكم في التطبيقات التي يمكن للمراهقين تنزيلها.

ولدى المستخدمين مدة زمنية قدرها 30 يومًا لتأكيد أعمارهم. وفي حال فشلوا في تأكيد أعمارهم خلال هذه المدة، فإن الشركة تحظر حسابهم مؤقتًا حتى يقدموا تاريخ ميلادهم.

ونظرًا إلى أنه من السهل الكذب بخصوص عمر شخص ما عند إدخال تاريخ الميلاد فقط، فإن ميتا تطالب الأشخاص الذين يُدخلون عن طريق الخطأ تاريخ ميلاد غير صحيح بالتحقق باستخدام بطاقة هوية أو بطاقة ائتمان.

وأخبرت ميتا المطورين سابقًا أنها تطالبهم بدءًا من شهر مارس 2024 بتحديد الفئة العمرية المقصودة لتطبيقهم.

كما أطلقت في الشهر الماضي واجهات برمجة تطبيقات خاصة بالفئة العمرية للمستخدمين. وتسمح واجهات برمجة التطبيقات هذه للمطورين بإبلاغ ميتا إذا كان المستخدم صغيرًا جدًا بحيث لا يمكنه استخدام تطبيقهم.

وأضافت ميتا أول مرة أدوات الإشراف الأبوي إلى نظارتها للواقع الافتراضي في عام 2022. وأصدرت الشركة حسابات يديرها الآباء للمراهقين في العام الماضي.