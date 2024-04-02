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مايكروسوفت تختبر روبوت ذكاء اصطناعي لمنصة إكس بوكس

2 أبريل 2024آخر تحديث: 3 أبريل 2024
دقيقة واحدة
مايكروسوفت تختبر روبوت ذكاء اصطناعي لمنصة إكس بوكس

تختبر مايكروسوفت حاليًا روبوت دردشة جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي في أجهزة إكس بوكس، وفقًا لما ذكره موقع ذا فيرج نقلًا عن مصادر مطلعة.

وستتيح الشركة الروبوت “كشخصية مجسدة” تتفاعل مع المستخدم عند الرد على الأسئلة، وهو يعد جزءًا من جهود كبيرة لمايكروسوفت لإدماج الذكاء الاصطناعي في منصة إكس بوكس.

ويعتمد روبوت الدردشة Xbox AI على مستندات الدعم الخاصة بشركة مايكروسوفت لمنصة إكس بوكس ومنظومة الأجهزة المعتمدة عليها، ويمكنه الرد على الأسئلة ومعالجة عمليات استرداد أموال الاشتراكات في الألعاب من موقع دعم Microsoft على الويب.

ووسعت مايكروسوفت مجموعة الاختبار الخاصة بروبوتها الجديد على نطاق أوسع خلال الأيام الأخيرة، مما يشير إلى أن هذا النموذج الأولي تجهزه الشركة للتعامل مع كافة أشكال الدعم لعملاء إكس بوكس عبر النصوص أو صوتيًا.

وأفاد موقع ذا فيرج بأن روبوت الذكاء الاصطناعي في إكس بوكس “يشبه ما تشجع مايكروسوفت عملاءها على إنشائه لأتمتة مهام الدعم”، إذ تمتلك مايكروسوفت خدمة تُسمى Azure AI Bot Service، وهي تتيح للشركات مثل فودافون وغيرها، إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على جلب مزايا الذكاء الاصطناعي إلى مطوري الألعاب في منصة إكس بوكس لإنشاء محتوى الألعاب والعمليات المرتبطة بها، وإنشاء الأصول والأعمال والشخصيات غير القابلة للعب NPCs وغيرها.

وتدرس الشركة أيضًا كيفية إضافة روبوتات مساعدة تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى الألعاب، من أجل مساعدة اللاعبين في أثناء اللعب.

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2 أبريل 2024آخر تحديث: 3 أبريل 2024
دقيقة واحدة
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