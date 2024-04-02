ظهور أول عينة هندسية من معالج إنتل Xeon Granite Rapids-SP مع 80 نواة

نشر حساب YuuKi_AnS على منصة X، صورة لبرنامج CPU-Z تُعرض فيه مواصفات رئيسية لعينة هندسية من معالج إنتل Xeon Granite Rapids من الجيل القادم.

ووفقًا للصورة، يبدو أن هذا المعالج يأتي مع 80 نواة وذاكرة تخزين مخبأة من المستوى الثالث بحجم قدره 672 ميجابايت، بالإضافة إلى تردد قياسي يصل إلى 2.5 جيجاهرتز، ومعدل استهلاك للطاقة يصل إلى 350 واطًا (TDP).

ومن الواضح أن برنامج CPU-Z لا يقرأ بعض مواصفات المعالج بدقة، فعلى سبيل المثال: إذا نظرت إلى عدد الخيوط (threads)، ستلاحظ أنه يعرض عددًا هائلًا منها يصل إلى 320 خيطًا لهذا المعالج.

وحتى اللحظة لم تتسرب معلومات عن ترقية إنتل تقنية HyperThreading في معالجات Granite Rapids، لكن قد تكون هذه الأرقام صحيحة مما يعني أن التقنية قد ضاعفت عدد الخيوط من خيطين إلى أربعة خيوط للنواة الواحدة.

ويبدو أن شركة إنتل تتخذ نهجًا مختلفًا مقارنةً بمعالجات Emerald Rapids، إذ ضاعفت إنتل حجم الذاكرة ستة أضعاف مقارنة بمعالجات Sapphire Rapids، في حين ضاعفت حجم الذاكرة مرة واحدة مقارنةً بمعالج +Emerald Rapids Platinum 8592.

ويحتوي معالج Granite Rapids على 80 نواة، وهي زيادة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بمعالج إنتل +Emeral Rapids 8592 وبنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمعالجات Sapphire Rapids.

ويعد Granite Rapids أول معالج للخوادم من شركة إنتل يقترب من معالجات خوادم AMD EPYC من ناحية حجم النوى الهائل. ولا نعلم حتى الآن إذا كان هذا الإصدار هو الأقوى في سلسلة معالجات Xeon Granite Rapids، لذلك قد يكون هناك المزيد من معالجات Granite Rapids بعدد نوى يتجاوز 80 نواة في المستقبل.