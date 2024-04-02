سامسونج توقف التحديثات الأمنية الشهرية لهواتف جالاكسي S20 ونوت 20

أوقفت سامسونج التحديثات الأمنية الشهرية لهواتف جالاكسي S20 ونوت 20. وبدلًا من ذلك، ستحصل تلك الهواتف على تحديثات أمنية كل 3 أشهر، قبل أن توقف الشركة كافة التحديثات في وقتٍ لاحق.

وتقول سامسونج إن التحديثات الأمنية لهواتف جالاكسي S20 و S20 بلس و S20 ألترا و S20 FE بالإضافة إلى جالاكسي نوت 20 ونوت 20 ألترا ستُطلق على أساس ربع سنوي بدلًا من إطلاقها على أساس شهري.

وكان قرار سامسونج متوقعًا، إذ أُطلقت تلك الإصدارات في عام 2020، وقد انتهى دعم نظام التشغيل فيها، وكان آخر تحديث تتلقاه تلك الأجهزة تحديث One UI 5.1 المبني على أندرويد 13، ولن تتلقى تلك الأجهزة أي تحديثات أخرى، ومنها تحديث One UI 6 المبني على أندرويد 14.

ويُعد ذلك جزءًا طبيعيًا في دورة حياة المنتجات ووفقًا للمعايير التي وضعتها سامسونج عند إطلاق تلك الأجهزة، إذ يقل معدل إطلاق التحديثات حتى تتوقف التحديثات الرئيسية للنظام أولًا تليها التحديثات الأمنية.

ومع أن تلك الهواتف ستكون قادرة على العمل على نحو طبيعي، إلا أنها ستصبح عرضة للتهديدات والبرامج الضارة مع تراجع وتيرة التحديثات الأمنية وغيابها، كما سيتراجع دعمها الإصدارات الجديدة من التطبيقات.

ومن الجدير بالذكر أن هاتفي جالاكسي نوت 20 ونوت 20 ألترا هما آخر إصدارين من سلسلة نوت الشهيرة، قبل أن توقفها سامسونج، وتضمها إلى سلسلة S عبر إصدار ألترا الذي يحتوي على قلم S Pen.

وحديثًا، حسّنت سامسونج سياسة التحديثات لأجهزتها المحمولة ومدتها إلى سنوات أطول مقارنةً بالأجهزة القديمة.