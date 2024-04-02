آبل توقف دعم هاتف آيفون 6 بلس نهائيًا

أعلنت شركة آبل وضع هاتف آيفون 6 بلس في قائمة الأجهزة القديمة، مما يعني انتهاء كافة أشكال الدعم المختلفة التي تُقدم له من الشركة.

وتعد الشركة الأمريكية المنتجات التي تطلقها قديمة، عندما يمضي على إيقاف بيعها ما يزيد على 7 سنوات.

وتوقف آبل كافة الخدمات المتعلقة بالعتاد للمنتجات القديمة، كما تتوقف عن تقديم قطع الغيار لتلك المنتجات.

وكانت آبل قد أطلقت هاتفي آيفون 6 وآيفون 6 بلس في سبتمبر من عام 2014، مع مزايا رئيسية مثل إضافة شاشات أكبر من الإصدارات السابقة ودعم خدمة الدفع الإلكتروني Apple Pay.

وأوقفت الشركة إنتاج آيفون 6 بلس في سبتمبر من عام 2016، لكن آيفون 6، وهو الإصدار الأصغر، ظل متاحًا بعدها من خلال الموزعين في بعض البلدان لمدة أطول، لذا فإنه لا يُعد جهازًا قديمًا حتى الآن، وفقًا للمعايير الخاصة بشركة آبل.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، فكانت الشركة قد أوقفت دعم تحديثات النظام الأساسية مع نظام iOS 13 الذي صدر عام 2019.

وفيما يتعلق بأجهزة آيباد، أضافت آبل أيضًا الجيل الرابع من آيباد ميني ضمن الأجهزة “العتيقة” ، مما يعني مرور أكثر من خمس سنوات منذ أن توقفت الشركة عن بيعه.

وتواصل الشركة ومقدمو الخدمات المعتمدون منها تقديم الإصلاحات للمنتجات “العتيقة” لمدة تصل إلى عامين آخرين رهنًا بتوفر قطع الغيار.

وفي سياق متصل، أضافت الشركة أيضًا الإصدار الأحمر PRODUCT Red فقط من هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس إلى قائمة الأجهزة “العتيقة”.