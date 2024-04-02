آبل تجلب الشخصيات المكانية إلى فيجين برو

تعمل آبل على تعزيز نظارة الواقع المختلط فيجين برو من خلال تقديم الشخصيات المكانية التي تخرج الصور الرمزية من تقييدها وتضعها بجوارك مباشرةً في الفضاء الافتراضي.

وأضافت الشركة الشخصيات المكانية إلى الإصدار التجريبي من ميزة الشخصيات ضمن فيجين برو، مما يسمح لما يصل إلى خمسة مشاركين بالتفاعل مع بعضهم بعضًا في بيئة افتراضية.

وتهدف الشركة إلى جعل التعاون والدردشة أمرًا طبيعيًا في فيجين برو، إذ يمكن للمشاركين العمل معًا على العروض التقديمية، أو مشاهدة الأفلام عبر SharePlay، أو اللعب بالألعاب كما لو كان أصدقاؤك بجانبك.

وتدور الفكرة حول جعلك تشعر وكأنك في المساحة المادية نفسها التي يوجد بها مستخدم آخر، وكان هذا الأمر جزءًا مما عرضته آبل في معاينات المطورين في العام الماضي، مع أنه لم يكن متاحًا في الإصدار التجريبي الفعلي من ميزة الشخصيات.

وتعمل الشخصيات المكانية مع ما يصل إلى خمسة مشاركين، وهي متاحة لكل شخص يستخدم نظارة فيجين برو العاملة بنظام التشغيل VisionOS 1.1.

وتعاملت ميتا مع التعاون الافتراضي بطريقة مشابهة من خلال Horizon Workrooms، مع أن طريقة آبل تعد أقرب إلى منصة Mesh من مايكروسوفت التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع الرفاق الافتراضيين في الواقع المعزز باستخدام HoloLens 2.

وتبدو الشخصيات المكانية دقيقة مقارنةً بتقنية مايكروسوفت. ويمكنك تمكينها أو تعطيلها حسب الرغبة خلال مكالمة فيس تايم.

وتقول آبل إن الجميع سيكونون قادرين على ضبط المحتوى بالطريقة التي يريدونها، دون التأثير في كيفية رؤية رفاقهم الافتراضيين لهذا المحتوى.

ومن المفترض أن يكون كل مستخدم قادرًا على التحكم في ما يراه وإعادة تحديد موضع المحتوى دون التأثير في ما يراه مستخدم آخر.

كما من المفترض أيضًا أن يساعدك الصوت المكاني في استشعار مكان وجود الشخص الآخر في الفضاء الافتراضي.

واستطاعت آبل تحسين ميزة الشخصيات من أجل التقاط تعبيرات الوجه المختلفة وتسريحات الشعر بطريقة فضلى.