ون بلس تكشف عن هاتفها الجديد Nord CE4

أعلنت ون بلس هاتفها الجديد Nord CE 4 للسوق العالمية، وهو جهاز يتمتع بشكل هاتف OnePlus Ace 3 الذي ظهر أول مرة في الصين في الشهر الماضي مع أنه يحتوي بعض المواصفات المختلفة.

ويصل أحدث هاتف ذكي بصفته خليفة لهاتف Nord CE 3 الذي صدر في العام الماضي، وهو يحتوي ترقيات مهمة، ويشمل ذلك التصميم الجديد.

ويعد Nord CE 4 هاتفًا من الفئة المتوسطة، ويحتوي Nord CE 4 إطارًا مسطحًا مزودًا بأزرار الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن، وشريط تمرير تنبيه ثلاثي الخطوات على الجانب الأيسر.

ويأتي هاتف Nord CE 4 بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 2000 شمعة في المتر المربع، مع دعم +HDR10 و Amazon Prime Video HDR.

ويتميز الهاتف الذكي أيضًا بتقنية العرض Aquatouch الموجودة في هواتف OnePlus 12 المتميزة، ويعني هذا أنه يمكن للمستخدمين استخدام الجهاز بأيدٍ مبتلة.

وعلى صعيد التصوير، يحتوي هاتف Nord CE 4 كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية مزودة بمستشعر من سوني LYT-600 بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع التثبيت البصري للصورة، وعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويستطيع الجهاز تسجيل فيديو بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

وزودت ون بلس الإصدار العالمي من Nord CE 4 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 مقارنةً بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 ضمن OnePlus Ace 3.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، بالإضافة إلى تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة قدرها 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 قدرها إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

ويستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية قدرها 5500 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واط.

ومن ناحية البرمجيات، يأتي هاتف Nord CE 4 مزودًا بواجهة المستخدم OxygenOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وأكدت ون بلس تلقيه تحديثات نظام التشغيل لمدة عامين وما مجموعه ثلاث سنوات من تصحيحات الأمان.

ويأتي هاتف Nord CE 4 بسعر قدره 300 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، في حين يأتي بسعر قدره 325 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.