مراجعة شاملة لهاتف Honor Magic V2.. هل يستحق الشراء؟

لا تزال معظم الهواتف القابلة للطي تعاني من مشكلات في التصميم، إذ يأتي معظمها بحجم كبير ووزن ثقيل، مما يجعلها غير مريحة للحمل في الجيب أو استخدامها بيد واحدة. ولكن شركة هونر نجحت في التغلب على هذه المشكلة في هاتفها (Honor Magic V2) الذي يمتاز بأنه نحيف وخفيف بما يكفي لتشعر وكأنه هاتف ذكي عادي حتى اللحظة التي تقرر فيها فتحه.

بالإضافة إلى التصميم الأنيق والنحيف؛ يمتاز هاتف (Honor Magic V2) بالعديد من التحسينات في الشاشة مقارنة بالإصدار السابق، وعمر البطارية الطويل، بالإضافة إلى الدعم الطويل لتحديثات نظام التشغيل، إذ تَعد شركة هونر بأربع سنوات من تحديثات نظام أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، وهو ما يتماشى مع ما تقدمه سامسونج وون بلس لجهازي Galaxy Z Fold 5 وOnePlus Open المنافسين.

ولكن هل يستحق هاتف Honor Magic V2 الشراء في عام 2024؟ إليك مراجعة شاملة لهذا الهاتف سنركز فيها على مزاياه وعيوبه، لمعرفة إجابة هذا السؤال.

1- تصميم Honor Magic V2؛ أنحف وأخف هاتف قابل للطي حتى الآن:

ركزت شركة هونر في تصميم هاتف (Magic V2) القابل للطي في النحافة والوزن، وقد نجحت بالفعل في تقديم أنحف وأخف هاتف قابل للطي أفقيًا في العالم حتى الآن، إذ يبلغ سُمكه 9.9 ملم فقط عند طيه، وعند فتحه يبلغ سُمكه 4.7 ملم، في حين يبلغ وزنه 231 جرامًا فقط.

وهذه الأرقام تجعله يتفوق على كافة الهواتف القابلة للطي أفقيًا الموجودة في السوق، وأبرزها: هاتف Galaxy Z Fold 5 من سامسونج، وPixel Fold من جوجل، وOnePlus Open. ولمعرفة الفرق في النحافة والوزن بين هذه الهواتف وهاتف هونر، إليك مقارنة توضح ذلك:

Honor Magic V2 Pixel Fold Galaxy Z Fold 5 OnePlus Open السُمك عند الطي 9.9 ملم 12.1 ملم. 13.4 ملم. 11.7 ملم. السُمك عند الفتح 4.7 ملم. 5.8 ملم 6.1 ملم. 5.8 ملم. الوزن 231 جرامًا. 283 جرامًا. 253 جرامًا. 245 جرامًا.

والمثير للإعجاب أن دقة هونر في التصميم جعلت هاتفها يقترب للغاية في نحافته ووزنه من هاتف (iPhone 15 Pro Max) الأكبر في سلسلة هواتف آيفون 15؛ الذي يبلغ سُمكه 8.25 ملم، ووزنه 221 جرامًا.

كما يأتي هاتف (Magic V2) بتصميم من الزجاج، وفي الظهر ستجد الكاميرات الثلاث موجودة في إطار رأسي بارز قليلًا. وقد طورت هونر الأجزاء المتعلقة بالمفاصل، إذ زادت من استخدام التيتانيوم في المفصل مقارنة بالجيل السابق، واستخدمت التيتانيوم أيضًا في الإطار، الأمر الذي أدى إلى تقليل سمك إطار دعم المفصل بنسبة قدرها 75%.

ولكن أهم تطور في منطقة المفاصل عند مقارنتها بالإصدار السابق هو قدرتها على البقاء ثابتة في الزوايا المتوسطة مثل: طيه بزاوية تبلغ 90 درجة ووضعه على سطح الطاولة، مما يتيح حالات الاستخدام لالتقاط الصور والفيديو التي لم يدعمها الإصدار السابق.

بالإضافة إلى كل ذلك؛ يمتاز الهاتف بأنه يدعم استخدام القلم الإلكتروني في كل من الشاشة الداخلية والخارجية، وهذه مزية يتفوق بها على هاتف سامسونج القابل للطي الذي يدعم استخدام قلم (S Pen) في الشاشة الداخلية فقط.

الشيء الوحيد الذي لا يدعمه هاتف (Magic V2) حتى الآن، والذي نعتقد أنه يرجع جزئيًا على الأقل إلى تصميم المفصل، هو معيار IP الرسمي لمقاومة الماء والغبار، ولكن الأجزاء الداخلية للهاتف مطلية بطبقة من P2i – وهو طلاء نانوي واقٍ من الماء والغبار – ليحميها من رذاذ الماء العرضي. في حين يدعم هاتفا (Galaxy Z Fold 5) و(Pixel Fold) معيار IPX8، ويدعم هاتف (OnePlus Open) معيار IPX4.

2- الشاشة:

يضم هاتف (Honor Magic V2) شاشة داخلية رئيسية من نوع (LTPO OLED) يبلغ قياسها 7.92 بوصات، وتتميز بدقة قدرها 2344 × 2156 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وتدعم مزية (+HDR10) وتمتاز بسطوع يبلغ 1600 شمعة في المتر، وهذا السطوع أعلى من منافسه (Pixel Fold) من جوجل الذي تدعم شاشته سطوعًا أقصاه 1450 شمعة.

كما يضم شاشة خارجية من نوع (LTPO OLED) يبلغ قياسها 6.43 بوصات محمية بطبقة من زجاج كريستالي نانوي مقاوم للسقوط، وتبلغ دقتها 2376 × 1060 بكسلًا، وتدعم معدل التحديث نفسه، ولكنها تتفوق في معدل السطوع الذي يصل إلى 2500 شمعة في المتر.

3- الكاميرا:

يضم هاتف (Honor Magic V2) كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية واسعة الزاوية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.9، والثانية: فائقة الاتساع تبلغ دقتها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.0، والثالثة: عدسة مقربة تبلغ دقتها 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4. وتدعم هذه الكاميرا تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل قدره 30 أو 60 إطارًا في الثانية.

ويضم الهاتف كاميرا أمامية أحادية تبلغ دقتها 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.2، وتدعم مزية (HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

4- أداء هاتف Honor Magic V2:

يعمل هاتف (Honor Magic V2) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، الذي يمتاز بتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر.

ويتوفر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت. ولا يدعم وجود منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي الهاتف مع بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 66 واطًا، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم (MagicOS 7.2).

5- السعر:

طرحت شركة هونر هاتف (Magic V2) في دول مجلس التعاون الخليجي بخيار واحد من مساحة التخزين الداخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، مع ذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ سعتها 16 جيجابايت.

ويُباع الهاتف في السوق السعودي بسعر قدره 6899 ريالًا سعوديًا، ويُباع في السوق الإماراتي بسعر قدره 6899 درهمًا إماراتيًا.

6- هل يستحق هاتف (Honor Magic V2) الشراء في عام 2024؟

إذا كنت تستخدم هاتفًا رائدًا يعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) أو أي معالج أحدث، فالإجابة هي لا؛ لأن هاتف (Honor Magic V2) لن يقدم لك أداءً أفضل من هاتفك الذي تستخدمه، بل يفتقد إلى مزايا الذكاء الاصطناعي التي تمتاز بها الهواتف الذكية الآن.

لذلك إذا كنت ترغب في شراء هاتف قابل للطي يمتاز بالتصميم الأنيق والنحيف، فيمكنك انتظار الإصدار القادم من هونر الذي سيعمل بمعالج أحدث وأقوى قادر على تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة في هواتفها، والتي بدأتها في شهر فبراير الماضي في هاتفها (Magic 6 Pro).

إليك مزايا وعيوب هذا الهاتف:

المزايا:

أنحف وأخف هاتف قابل للطي حتى الآن.

متانة التصميم، فالمفصل مصنوع من التيتانيوم الفائق الخفة، ومصمم لتحمل ما يصل 400000 طية.

عمر البطارية الطويل.

طول دعم نظام التشغيل مماثل للمنافسين.

العيوب:

لا يدعم معيار IP، مما يعني أنه غير مقاوم للماء والغبار.

يعمل بمعالج قديم؛ وإصدار أندرويد قديم كونه أُطلق في الصين منذ يوليو 2023.

لا يدعم الشحن اللاسلكي.

الكاميرا ذات الزاوية الواسعة سيئة.

لا يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Honor Magic V2 القابل للطي:

Honor Magic V2 المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 2) من كوالكوم، الثماني النوى الذي يمتاز بتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (LTPO OLED) يبلغ قياسها 7.92 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (LTPO OLED) يبلغ قياسها 6.43 بوصات. معدل التحديث معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا. ذاكرة الوصول العشوائي (RAm) 16 جيجابايت. خيارات مساحة التخزين 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر التشغيل الجانبي. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، والثانية: فائقة الاتساع تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، والثالثة: عدسة مقربة تبلغ دقتها 20 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. تصوير الفيديو 4K الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية NFC، وتقنية بلوتوث 5.3. مقاومة المياه والغبار لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. البطارية 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 66 واطًا. نظام التشغيل أندرويد 13 المستند إلى واجهة المستخدم MagicOS 7.2. الألوان الأسود، والذهبي، والبنفسجي. الأبعاد عند الطي: 156.7 × 74.1 × 9.9 ملم. عند الفتح: 156.7 × 145.4 × 4.7 ملم. الوزن 231 جرامًا. السعر 6899 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.