مايكروسوفت تفصل أوفيس عن تيمز عالميًا

قالت مايكروسوفت إنها تعتزم توفير تطبيق الدردشة والفيديو تيمز بطريقة منفصلة عن منتج أوفيس على مستوى العالم، وذلك بعد ستة أشهر من فصل المنتجين في أوروبا في محاولة لتجنب غرامة محتملة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.

وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ربط عملاقة البرمجيات بين تيمز وأوفيس منذ شكوى عام 2020 من تطبيق المراسلة المنافس لمساحة العمل سلاك المملوك لشركة Salesforce.

ووصف سلاك هذه الخطوة بأنها غير قانونية زاعمًا أن مايكروسوفت فرضت تثبيت تيمز على العملاء من خلال مجموعة الإنتاجية المهيمنة على السوق وأخفت التكلفة الحقيقية لخدمة الدردشة والفيديو.

وأضافت مايكروسوفت تيمز إلى Office 365 في عام 2017 مجانًا، وحل لاحقًا محل Skype for Business وأصبح شائعًا أثناء الوباء ويرجع ذلك جزئيًا إلى مؤتمرات الفيديو.

وقال المنافسون إن ربط المنتجات معًا يمنح مايكروسوفت ميزة غير عادلة. وبدأت الشركة بيع المنتجين بطريقة منفصلة في الاتحاد الأوروبي وسويسرا في 31 أغسطس من العام الماضي.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت: “نوسع الخطوات التي اتخذناها في العام الماضي لفصل تيمز عن Microsoft 365 و Office 365 في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا إلى العملاء على مستوى العالم”.

وأضاف: “يعالج ذلك التعليقات الواردة من المفوضية الأوروبية من خلال تزويد الشركات المتعددة الجنسيات بمرونة إضافية عندما ترغب في توحيد عملياتها للشراء عبر المناطق الجغرافية”.

وقالت الشركة في إحدى التدوينات إنها تقدم مجموعة جديدة من مجموعات Microsoft 365 و Office 365 التجارية التي لا تتضمن تيمز في مناطق خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، وكذلك تقدم تطبيق تيمز المستقل الجديد لعملاء المؤسسات في تلك المناطق.

ويصبح بإمكان العملاء بدءًا من الأول من شهر أبريل إما الاستمرار بصفقة الترخيص الحالية أو تجديد العروض الجديدة أو تحديثها أو التبديل إليها.

وتتراوح أسعار أوفيس دون تيمز بين 7.75 دولارات و 54.75 دولار للعملاء التجاريين الجدد اعتمادًا على المنتج، في حين تبلغ تكلفة تطبيق تيمز المستقل 5.25 دولارات، وقد تختلف الأرقام حسب البلد والعملة.

وقد لا يكون تفكيك مايكروسوفت كافيًا لدرء غرامة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي المحتمل إرسالها إلى الشركة في الأشهر المقبلة.

وتواجه مايكروسوفت غرامة تصل إلى 10 في المئة من مبيعاتها السنوية العالمية إذا ثبتت إدانتها بانتهاكات مكافحة الاحتكار.