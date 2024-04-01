مايكروسوفت تعقد شراكات لتعزيز Copilot for Security

أعلنت مايكروسوفت شراكة إستراتيجية مع مزود برامج الأمن السيبراني Tanium لتوفير البيانات لخدمة الأمن المعتمدة على الذكاء الاصطناعي Copilot for Security التابعة لشركة البرمجيات والخدمات السحابية العملاقة.

ويوفر مزود برامج الأمن السيبراني Tanium بيانات ومعلومات في الوقت الفعلي مباشرةً لخدمة Copilot for Security، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى البيانات التي تساعد في القضاء على المناطق غير الخاضعة للمراقبة التي تعد مخاوف جدية لأنها قد تصبح أهدافًا سهلة قد تؤدي إلى اختراق البيانات.

وتساعد البيانات أيضًا فرق الأمان في تحديد نقاط الضعف استباقيًا والاستجابة السريعة لأهم التهديدات.

وتقدم مايكروسوفت خدمة Copilot for Security بصفتها حلًا للأمن السيبراني مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يسمح لمحترفي الأمن بالاستجابة للتهديدات السيبرانية ومعالجة الإشارات وتقييم التعرض للمخاطر بكفاءة.

وتجمع الخدمة بين نموذج لغوي كبير متخصص وقدرات أمنية محددة، وتتضمن مجموعة متنوعة من المهارات الأمنية المستمدة من استخبارات التهديدات العالمية.

ويعد مزود برامج الأمن السيبراني Tanium بمنزلة شركة لإدارة الأجهزة وأمنها قائمة على السحابة في الوقت الفعلي مع منصة تعمل على توحيد عمليات تكنولوجيا المعلومات وفرق الأمان عبر منصة واحدة من خلال الرؤية والتحكم والمعالجة في الوقت الفعلي.

وتقول Tanium إن منصتها تمكن المؤسسات من تقليل التعقيد والتكلفة والمخاطر. وتقول الشركتان إن الجمع بين Tanium و Security for Copilot يمنح المؤسسات إمكانية الوصول إلى بيانات قوية ودقيقة في الوقت الفعلي بخصوص الأجهزة من أجل تحسين وضع الأمن السيبراني لديها.

وقالت مايكروسوفت: “يعد الذكاء الاصطناعي أحد التقنيات المميزة في عصرنا، وهو قادر على تحقيق تقدم هادف وتغيير تدريجي في مجال الأمن السيبراني”.

وأضافت: “يعتمد الأمن على المشاركة الجماعية ويسعدنا أن نعمل إلى جانب النظام البيئي الشريك لخدمة Security for Copilot من أجل تقديم حلول للعملاء تعزز الدفاعات السيبرانية وتجعل وعود الذكاء الاصطناعي حقيقة”.

وقالت Tanium: “يعد هذا الإعلان بمنزلة حقبة جديدة تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعزز الالتزام تجاه العملاء المشتركين”.

وجمعت الشركة الناشئة المدعومة برأس المال الاستثماري مقدار 1.06 مليار دولار من التمويل، وجمعت Tanium في جولة التمويل الأخيرة مقدار 150 مليون دولار في عام 2021.