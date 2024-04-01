علي بابا تختبر خدمة توصيل الطرود الصاروخية

تتعاون شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا مع مطور صواريخ محلي لتحقيق هدف يتمثل في توصيل الطرود إلى أي مكان في العالم في غضون ساعة.

وتجري الشركة الاختبار بالاشتراك مع سوق تاوباو Taobao التابع لها وشركة Space Epoch الناشئة في بكين.

وتعتزم علي بابا إجراء التجربة في المستقبل القريب باستخدام صاروخ قابل لإعادة الاستخدام يمكنه الهبوط في البحر، وفقًا لما نشرته شركة Space Epoch عبر حسابها الرسمي ضمن WeChat.

وأكدت علي بابا هذه المعلومات، قائلة إن العديد من المساعي العظيمة تبدو مزحة في البداية.

وقالت Space Epoch إن الصاروخ المسمى XZY-1 سيوفر مساحة شحن قدرها 120 مترًا مربعًا، ولديه القدرة على حمل ما يصل إلى 10 أطنان، ويشمل ذلك أشياء، مثل سيارة أو شاحنة صغيرة الحجم.

واعترفت Space Epoch بأنه لن يكون من السهل تحقيق الهدف على المدى القصير، وقالت: “يجب أن يكون هذا استكشافًا مهمًا على المدى الطويل”.

وتعمل علي بابا على تحسين خدماتها اللوجستية وسط منافسة شرسة في الداخل والخارج. ووسعت الشركة في شهر مارس خدمة التوصيل خلال مدة خمسة أيام لتشمل الولايات المتحدة.

وسمح ذلك للمشترين عبر منصة التجارة الإلكترونية علي إكسبريس AliExpress بتلقي الطلبات خلال تلك المدة الزمنية، مع تنفيذ عمليات التسليم من خلال وحدة الخدمات اللوجستية التابعة لشركة علي بابا المسماة شبكة الخدمات اللوجستية الذكية Cainiao.

وأطلقت شبكة الخدمات اللوجستية الذكية Cainiao خدمة التوصيل خلال مدة خمسة أيام في العام الماضي، ووسعت التغطية منذ ذلك الحين لتشمل أسواق ألمانيا وفرنسا والبرتغال والمملكة العربية السعودية والمكسيك.

وقالت شبكة الخدمات اللوجستية الذكية Cainiao في الأسبوع الماضي إنها تعتزم مضاعفة مكافأة نهاية العام لجميع الموظفين في السنة المالية المقبلة، وهي خطوة من المتوقع أن تساعد في تعزيز معنويات الموظفين بعد أن ألغت الشركة الأم علي بابا خطط الطرح العام الأولي للوحدة.

وتأسست Space Epoch في عام 2019، وتتمثل مهمتها في استخدام الموارد الفضائية بسلامة وكفاءة واستدامة، وتطوير صواريخ قابلة لإعادة التدوير لتلبية الاحتياجات المدنية.

وأكملت الشركة الناشئة ثلاث جولات تمويلية بأكثر من 300 مليون يوان (نحو 41.5 مليون دولار).