شركة AT&T تؤكد تعرضها لعملية اختراق واسعة

أكدت شركة AT&T، إحدى كبرى شركات الاتصالات الخلوية في الولايات المتحدة، تعرضها لعملية اختراق أدت إلى تسريب كم ضخم من البيانات للملايين من عملائها.

ويؤثر الاختراق في نحو 7.6 ملايين حساب حالي في الشركة AT&T ونحو 65.4 مليون حساب سابق. وقالت الشركة إنها سترسل بريدًا إلكترونيًا أو خطابًا للعملاء المتضررين يشرح الحادث، والمعلومات التي كُشفت في الاختراق، والإجراءات التي ستتخذها بشأن ذلك الأمر.

وسُربت معلومات حساسة تخص عملاء الشركة في عملية الاختراق الأخيرة، مثل الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي ورقم الهاتف ورقم الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد ورقم حساب AT&T ورمز المرور. وأعادت الشركة تعيين رموز المرور للمستخدمين، وتنصح المستخدمين أيضًا بتغييرها كإجراء وقائي.

وتقول الشركة إنها حددت الحقول الخاصة بالشركة في مجموعة البيانات التي سُربت في الويب المظلم. ومع ذلك، ما زال مصدر تلك البيانات مجهولًا.

وتقول AT&T إنها لم تجد أي “دليل على الوصول غير المصرح به إلى أنظمتها الذي أدى إلى سرقة تلك البيانات”. ومن الجدير بالذكر أن ذلك الاختراق على الأرجح يحتوي على بيانات من عام 2019 أو قبل ذلك.

وكانت الشركة قد نفت سابقًا تأثرها بعملية اختراق، في حين أكدت مجموعة ShinyHunters مسؤوليتها عن الاختراق عبر الأنظمة الداخلية للشركة.

وتورطت مجموعة ShinyHunters في حوادث اختراق كبرى، ومنها اختراق شركة مايكروسوفت وموقع Mashable الإخباري ومنصة Wattpad وتطبيقي Pixlr و Nitro PDF وغيرها.