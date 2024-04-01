ديسكورد تعتزم إضافة الإعلانات لزيادة الإيرادات

تخطط ديسكورد لبدء عرض الإعلانات عبر منصة التواصل الاجتماعي المجانية في الأسبوع المقبل بعد رفضها لمدة طويلة، لتصبح أحدث منصة تلجأ إلى الإعلانات لمحاولة زيادة الإيرادات.

وتأتي العروض الترويجية المدفوعة من صانعي ألعاب الفيديو وتقدم للمستخدمين هدايا مقابل إكمال المهام داخل اللعبة أثناء مشاهدة أصدقائهم عبر ديسكورد.

وتتطلع المنصة إلى توظيف أكثر من عشرة أشخاص في وظائف مبيعات الإعلانات.

ويعد تقديم الإعلانات عبر ديسكورد نقطة محورية للمنصة، التي قال رئيسها التنفيذي، جيسون سيترون، إنها لن تعتمد على الإعلانات بالطريقة التي تعتمدها فيسبوك وإنستاجرام وتيك توك وغيرها.

وقد تتطفل الإعلانات على تجربة المستخدم وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، مع أن شركات أوبر وليفت ونتفليكس وريديت تبنت الإعلانات في السنوات الأخيرة، كما فعلت خدمات البث المباشر من ديزني وأمازون.

وأوضحت ميغانا دار، المديرة التنفيذية السابقة في سناب شات وإنستاجرام التي تعمل الآن مستشارة تقنية ومستثمرة، أن قرار ديسكورد بالانضمام إلى الحشد قد ينفر المستخدمين.

وقالت: “روجت ديسكورد لنفسها على أنها ملتزمة بأن تكون خالية من الإعلانات، لذا فإن هذا التغيير التدريجي قد يؤثر في ثقة المستخدمين وربما يدفعهم للبحث عن منصات بديلة”.

وقالت ديسكورد إن المستخدمين سيتمكنون من إيقاف تشغيل الإعلانات في الإعدادات.

وتتحدث خطوة ديسكورد عن التحدي المشترك الذي تواجهه شركات التكنولوجيا الاستهلاكية، إذ يجب عليها تحقيق التوازن بين مصالح المستخدمين والحاجة إلى توليد الإيرادات والربح.

وأطلقت ديسكورد منصتها في عام 2015، وصممت لتسهل على عشاق ألعاب الفيديو الدردشة أثناء ممارسة الألعاب عبر الإنترنت معًا.

وازدادت جاذبية المنصة وسط عمليات الإغلاق الوبائية لعام 2020، إذ ضمت مجموعة واسعة من المستخدمين، ويشمل ذلك مستثمري الأسهم بالتجزئة والطلاب الذين يبحثون عن المساعدة في واجباتهم المدرسية والأصدقاء الذين يرغبون في مشاهدة الأفلام معًا.

وقالت المنصة في شهر مارس إن لديها أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتحاول منذ سنوات الاستفادة من شعبيتها.

وكانت ديسكورد تجري في عام 2021 محادثات لبيع نفسها لشركة مايكروسوفت مقابل 10 مليارات دولار على الأقل، وجمعت في وقت لاحق من ذلك العام 500 مليون دولار بتقييم قدره 15 مليار دولار.

واعتمدت المنصة منذ مدة طويلة على Nitro لتعزيز الإيرادات منذ تقديمها في عام 2016، وهي خدمة اشتراك توفر القدرة على تحميل الملفات الكبيرة والامتيازات الأخرى. وتتراوح الأسعار بين 3 دولارات و 10 دولارات في الشهر.

ووصلت إيرادات ديسكورد إلى 600 مليون دولار سنويًا، أي أربعة أضعاف ما حققته في عام 2020.

وأعلنت ديسكورد في شهر مارس خططًا لإطلاق الإعلانات الجديدة التي تسميها المهام الدعائية، ومن المفترض أن تصبح هذه المهام الدعائية جزءًا من المنصة بدءًا من الأسبوع المقبل.

وتستهدف الإعلانات المستخدمين بناءً على بيانات اللعب والعمر والموقع الجغرافي، وتظهر في الركن الأيسر السفلي من شاشات المستخدمين.