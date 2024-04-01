تيليجرام تكشف عن Telegram Business للشركات وأصحاب الأعمال

أعلنت منصة تيليجرام رسميًا إطلاق خدمة Telegram Business للشركات وأصحاب الأعمال من أجل الوصول إلى مزايا إضافية، وتحسين التواصل مع العملاء.

وقالت المنصة إنه يمكن الآن لكافة الأشخاص تحويل الحسابات الخاصة بهم إلى حسابات أعمال والوصول إلى المزايا الإضافية المخصصة لها، مثل تحديد ساعات العمل والموقع الجغرافي والردود السريعة والرسائل التلقائية ودعم بوتات الدردشة وغيرها من المزايا.

ويمكن للشركات تخصيص صفحة البداية الخاصة بها في المحادثات الفارغة، واختيار النص والملصق الذي يراه العملاء قبل بدء المحادثة، إذ يتيح ذلك عرض معلومات بشأن المنتجات والخدمات أو الترحيب بالعملاء بأعمال فنية تحمل طابع العلامة التجارية.

وباستخدام ميزة الردود السريعة، تتيح “تيليجرام بيزنس” إرسال رسائل محددة سابقًا، وقد تضم مجموعة من الرسائل، وتدعم تنسيق النصوص وإضافة الروابط والملصقات والصور والملفات، عوضًا عن كتابة الرسائل على نحو متكرر.

ويمكن أيضًا لأصحاب حسابات الأعمال في “تيليجرام بيزنس” تعيين رسالة ترحيب تُرسل إلى المستخدمين الذين يتواصلون مع تلك الحسابات أول مرة، وتتضمن ردًا فوريًا يحتوي على معلومات مهمة، أو مجرد ترحيب ودي، أو إجابات لأسئلة متكررة من العملاء.

ويستطيع أصحاب الأعمال ربط بوتات الدردشة بحساباتهم، لتعمل على معالجة الرسائل والرد عليها نيابة عنهم، ويمكن الاشتراك في خدمة حسابات الأعمال من الإعدادات.

وستقدم المنصة مزايا جديدة أخرى لحسابات الأعمال في التحديثات القادمة، علمًا بأن كافة المزايا الحالية المتاحة لها متوفرة مجانًا للمشتركين في تيليجرام بريميوم.