تيليجرام تتيح لمالكي القنوات الربح من الإعلانات

أعلنت منصة المراسلة الفورية تيليجرام أن مالكي القنوات في المنصة يمكنهم الربح من الإعلانات التي يعرضونها في قنواتهم.

وتشترط المنصة ألا يقل عدد المشتركين في القناة عن ألف مشترك، وسيحصل أصحاب القنوات على 50% من إيرادات الإعلانات المعروضة.

وسيتلقى أصحاب القنوات مكافآتهم بعملة Toncoin، وهي عملة رقمية مشفرة تعمل بتقنية “بلوك تشين” أسستها منصة تيليجرام، ويمكن استخدامها للشراء أو سحب الأرباح نقدًا في أي وقت.

ويمكن سحب عملات Tencoin، أو إعادة استثمارها في إعلانات تيليجرام، أو شراء خدمات المنصة المختلفة مثل أسماء المستخدمين الفريدة أو الاشتراكات المميزة أو الهدايا.

وتُعد الإعلانات وسيلة مهمة لأصحاب القنوات، لاستخدامها في الترويج لها وزيادة عدد الزيارات فيها، كما ستساعد العلامات التجارية وأصحاب الأعمال في الترويج للمنتجات والخدمات عبر المنصة، والوصول إلى الجمهور المستهدف.

وعند إنشاء الإعلانات، يمكن للمعلنين تحديد القنوات التي يريدون ظهور الإعلانات فيها، من أجل الوصول إلى الجمهور على نحو أفضل.

ومن أجل طمأنة المستخدمين الذين لا يحبون الإعلانات، قالت المنصة، إن الإعلانات ستُعرض فقط في القنوات العامة الكبيرة، ولن تظهر أبدًا في الدردشات أو الواجهات الأخرى، كما أنها ستحافظ على خصوصية المستخدمين، ولن تُعرض بناءً على بياناتهم، وفقًا لما ذكرته المنصة عبر موقعها الرسمي.

ويمكن للمستخدمين الذين لا يرغبون في رؤية الإعلانات مطلقًا الاشتراك في خدمة تيليجرام بريميوم، وتعطيل ظهور الإعلانات.

وكانت المنصة قد أعلنت حديثًا وصول عدد مستخدميها إلى 900 مليون مستخدم شهريًا، وعزمها إدراج أسهمها في البورصة.