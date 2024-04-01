تسلا تخطط لتغيير صناعة السيارات عبر Unboxed

تمتلك تسلا خطة لدرء المنافسة من الشركات الصينية من خلال سيارة كهربائية بقيمة قدرها 25000 دولار، مع أنها بحاجة إلى إصلاح عملية تصنيع عمرها 100 عام كان رائدها هنري فورد.

وتنتقل الشركة إلى ما تسميه نهج Unboxed المختلف عن خط الإنتاج التقليدي المتمثل في تجميع أجزاء السيارة التي تتحرك على طول حزام ناقل في وقت واحد في مناطق مخصصة.

وتقول تسلا إن التغيير قد يقلل المساحة اللازمة للتصنيع بأكثر من 40 في المئة، مما يسمح لشركة صناعة السيارات الكهربائية ببناء مصانع مستقبلية بسرعة وبتكلفة قليلة.

وإذا نجحت عملية التجميع الجديدة، تقول تسلا إنها تستطيع خفض تكاليف الإنتاج إلى النصف.

ويعد هذا أمرًا أساسيًا لتقديم سيارة رخيصة بما يكفي لتعزيز الطلب الذي تباطأ سابقًا وقلل سعر سهم صانع السيارات الكهربائية.

وانخفضت أسهم تيسلا بمقدار 28 في المئة حتى الآن هذا العام، مقارنة بزيادة قدرها 10 في المئة في مؤشر S&P 500 خلال المدة نفسها.

وقال لارس مورافي، نائب رئيس شركة تسلا لهندسة المركبات، خلال يوم المستثمر في شهر مارس 2023: “إذا أردنا التوسع بالطريقة التي نريدها، فيجب علينا إعادة التفكير في التصنيع مرة أخرى”.

ولا توجد الكثير من التفاصيل بخصوص تقدم الشركة في هذا النهج منذ ذلك الحين، حتى مع خفض شركات صناعة السيارات الصينية التكاليف وإعادة تركيز شركات صناعة السيارات في ديترويت جهودها على نماذج رخيصة.

وقال إيلون ماسك في شهر يناير إن تسلا قطعت شوطًا طويلًا في صنع سيارة رخيصة، ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج في نهاية العام المقبل.

وذكر ماسك نهج التصنيع الثوري الجديد، ووصفه بأنه متقدم بفارق كبير مقارنةً بأي نظام تصنيع سيارات في العالم، دون توضيح التفاصيل.

ويشتهر ماسك بتخلفه عن المواعيد النهائية، ويشكك البعض في قدرة ماسك على الوفاء بجدوله الزمني المتأخر، إذ روج أول مرة لسيارة كهربائية بقيمة قدرها 25000 دولار في عام 2020.

وتعد طريقة تسلا الجديدة غير مثبتة، وقد تكون مصحوبة بأوجه قصور ومخاطر. وقد قدر تحليل حديث أجرته وكالة بلومبرغ أن عملية التصنيع المعيارية الجديدة من شأنها أن تخفض التكاليف بمقدار 33 في المئة، وليس النصف.

ولا يزال معظم صانعي السيارات في الأسواق العامة ملتزمين إلى حد كبير بالطريقة الأساسية نفسها التي استخدمها هنري فورد في عام 1913.

ويقول المسؤولون التنفيذيون في تسلا إن هذه العملية تعاني نقص الكفاءة، وتحتاج إلى مساحات كبيرة، إلى جانب الهدر في الوقت والطاقة.

ولا يتطلب نهج Unboxed خط سير كبير لتنقل السيارة عبر المصنع، وينقسم العمال إلى مجموعات صغيرة، ويعملون على مكونات مختلفة للمركبة في وقت واحد قبل أن تجمع معًا في نقطة واحدة في مرحلة التجميع النهائي، ويعد التوفير المحتمل في التكاليف كبيرًا.

وتنطوي هذه الطريقة على الكثير من المخاطر، وخاصة أنها غير مثبتة وتتطلب التحول إلى عملية تجميع جديدة، مما قد يؤدي إلى تأخير الإنتاج، مع أنها ليست المرة الأولى التي تُجري فيها تسلا تغييرات كبيرة لتحسين ممارسات التصنيع الطويلة الأمد.

وأدخلت الشركة تغييرات كبيرة أثناء تصنيع Model Y، وبدلًا من تجميع أجزاء مختلفة من السيارة أنشأت الشركة قوالب عملاقة للجزء الأمامي والخلفي من السيارة، مما أدى إلى إلغاء الحاجة إلى مئات الأجزاء واللحامات.

وتتمتع شركة ماسك بميزة تتفوق بها على شركات صناعة السيارات القديمة في التكيف مع تقنيات التصنيع الجديدة التي قد تكون رخيصة.

وتعد مصانع تسلا حديثة مقارنةً بمعظم مصانع شركات صناعة السيارات القديمة، لذلك يمكنها تصميم منشآتها بسهولة كبيرة وبتكلفة زهيدة لتعمل وفقًا لأساليب التصنيع المتطورة.