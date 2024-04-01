إطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra بإصدار خاص للمصورين

أطلقت شركة نوبيا إصدارًا جديدًا من هاتفها الذكي Nubia Z60 Ultra للمصورين الفوتوغرافيين باسم (Photographer Edition)، ويتميز الهاتف بتصميم فريد مع مظهر خارجي يشبه الجلد ونظام تصوير مستوحى من شكل الكاميرات التقليدية القديمة.

ويأتي الهاتف بمواصفات تشبه النسخة الأصلية السابقة مع بعض الاختلافات في التصميم الخارجي، ويحمل المحيط الزجاجي لوحدة الكاميرات نقشًا بعبارة “Photographer Edition”، لتمييز هذا الإصدار.

ويضم الهاتف 3 كاميرات خلفية تطلق عليها الشركة اسم “Triple OIS”، وهي تغطي الأبعاد البؤرية الغائبة عن الهواتف الذكية الرائدة الأخرى. ويشمل نظام التصوير كاميرا رئيسية ببعد بؤري قدره 35 ملم ودقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة ببعد بؤري قدره 18 ملم ودقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا “بيرسكوب” للتقريب ببعد بؤري قدره 85 ملم ودقة قدرها 64 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الثلاثة ميزة التثبيت البصري OIS.

ويضم الهاتف شاشة من نوع أولد قياسها 6.8 إنشات، ولا تحتوي على نتوء أو ثقب لكاميرا السيلفي الأمامية، إذ إن تلك الكاميرا موجودة مخفية أسفل الشاشة كما هو الحال في الإصدار الأصلي.

ويعد الهاتف هو الإصدار الوحيد في هواتف Nubia Z60 Ultra الذي يُروج له كهاتف ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي AI؛ لأنه يقدم مزايا مثل توليد الصور والترجمة الفورية في أثناء المكالمات.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 من كوالكوم مع ذاكرة عشوائية بسعة قدرها 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت.

ويُعد الهاتف من أرخص الهواتف الذكية في السوق التي توفر تلك المواصفات الرائدة، إذ يبلغ سعره 600 دولار أمريكي تقريبًا، ومن المتوقع أن يحظى ذلك الإصدار بإقبال واسع، كما يرجح أن تطرحه الشركة في الأسواق العالمية.