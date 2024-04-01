أسوس تعلن إطلاق الحاسوب الصغير NUC 14 Pro بأداء استثنائي

أعلنت شركة أسوس الإصدار الرسمي للحاسوب الصغير NUC 14 Pro، وهو من أجهزة الحواسيب التي كشفت عنها في معرض CES 2024.

ويقدم الحاسوب الصغير NUC 14 Pro أفضل أداء في فئته بفضل إمكانية اختيار أنواع المعالجات المركزية التالية؛ وهي: Core Ultra 7 أو Core Ultra 5 أو Core 3، كما يمكن الاستفادة أيضًا من قدرات الذكاء الاصطناعي ذات الكفاءة العالية المستندة إلى وحدات معالجة الرسوم (GPU) ووحدات المعالجة العصبية (NPU) ووحدات المعالجة المركزية (CPU).

ويوفر حاسوب NUC 14 Pro إمكانات حوسبية قوية بفضل قدرته على تقديم معدل نقل عالٍ واستهلاك منخفض للطاقة واستجابة سريعة. كما أنه يأتي بضمانٍ لمدة قدرها ثلاث سنوات.

كما يتميز أيضًا باستشعار خاص لشبكة الاتصال اللاسلكي لتحقيق كفاءةٍ ذكية في استهلاك الطاقة، مع برنامج إنتل vPro Enterprise الذي يوفر أمنًا استثنائيًا وإنتاجيةً عالية واستقرارًا متميزًا.

وبفضل الهيكل الأسود اللون من البلاستك المعاد تدويره الذي يتميز بملمس ناعم غير لامع مع غطاء قابل للاستبدال وميزة VESA، يتكامل هذا الحاسوب المكتبي مع أي ديكور منزلي أو مكتبي.

ويأتي الحاسوب مع وحدة معالجة الرسوم المدمجة Arc عند اختيار Core Ultra 7 أو Core Ultra 5، ويدعم كذلك تقنية AI Boost، وبطاقة الشبكة اللاسلكية إنتل WiFi 6E AX211 2×2، واتصال البلوتوث 5.3، مع الذاكرة العشوائية DDR5 5600 SO-DIMM بحجم قدره 96 جيجابايت.

ويضم الحاسوب أيضًا منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، وثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A، ومنفذ 2.0 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen2x2 Type C، ومنفذ RJ45 LAN لشبكة الاتصال السلكي.

أخيرًا، لم تكشف أسوس عن سعر هذا الحاسوب أو وقت توفره في الأسواق.